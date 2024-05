Háború

Ismét támadta a brit és az amerikai légierő a húszi lázadók jemeni katonai létesítményeit

Ismét támadásokat intézett a brit és az amerikai légierő a jemeni húszi lázadók katonai létesítményei ellen.



A londoni védelmi minisztérium péntek hajnali tájékoztatása szerint a közös művelet célja az volt, hogy visszavesse a húszik kapacitásait a vörös-tegeri és az ádeni-öbölbeli tengerhajózás elleni folyamatos támadások végrehajtására.



A tárca hangsúlyozza, hogy ezekben a támadásokban ártatlan vietnami és fülöp-szigeteki tengerészek vesztették életüket, több kereskedelmi hajó megrongálódott, a Rubymar nevű brit teherhajó pedig elsüllyedt.



A minisztériumi beszámoló szerint felderítési adatok alapján sikerült azonosítani a jemeni Hodeida kikötőváros közelében, két helyszínen számos olyan épületet, amelyekben drónok földi irányító létesítményei működtek. Ezekben az épületekben a húszik nagyon nagy hatótávolságú drónokat is tároltak.



Sikerült azonosítani olyan föld-levegő típusú fegyvereket is, amelyeket a húszik a tengerhajózás védelme érdekében folytatott szövetséges műveletek hátráltatására használtak - áll a brit védelmi minisztérium pénteki tájékoztatásában.



A tárca szerint mindemellett Hodeidától délre, ugyancsak a jemeni tengerparton sikerült azonosítani több olyan húszi létesítményt, amelyeknek szerepük volt a tengerhajózás elleni hadjárat vezénylésében és ellenőrzésében.



A csütörtök éjjeli műveletben a brit királyi légierő (RAF) Typhoon FGR4 típusú harci repülőgépei ezeken a helyszíneken hajtottak végre légitámadásokat Paveway IV irányított bombák bevetésével.



A műveletet Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatták.



A légicsapások tervezői a lehetséges legnagyobb gondossággal törekedtek a polgári lakosságot és a nem katonai jellegű infrastruktúrát érintő kockázatok minimalizálására - áll a londoni védelmi tárca tájékoztatásában.



Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók rendszeresen támadnak kereskedelmi és hadihajókat a Vörös-tengeren és környékén azóta, hogy Izrael hadműveleteket kezdett a gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet ellen.



Az izraeli hadműveletek előzményeként a Hamász tavaly október 7-én Izrael déli térségében terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek.



A brit és az amerikai légierő az elmúlt hónapokban is többször támadta a húszik jemeni katonai létesítményeit.