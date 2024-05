Merénylet

Fico elleni merénylet - Lépésről lépésre javul a szlovák kormányfő állapota

Lassan, de lépésről lépésre tovább javul Robert Fico szlovák kormányfő egészségi állapota, miután május közepén egy merénylő életveszélyesen megsebesítette - jelentette be a pozsonyi kormányhivatal sajtóosztálya kedden az MTI-nek is eljuttatott közleményében.



"A kormányfő állapota lassan, de továbbra is javul. Bízunk abban, hogy ez a pozitív fejlődés napról napra folytatódni fog" - írták a rövid közleményben a besztercebányai Roosevelt kórház által adott információkra hivatkozva. Robert Fico egészségi állapotáról további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.



Közben a TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Juraj Blanár külügyminiszter megerősítette, hogy ő fogja helyettesíteni Robert Ficót az ukrajnai helyzettel kapcsolatban júniusban, Svájcban rendezendő konferencián. A rendezvényen az eredeti tervek szerint Szlovákiát Fico képviselte volna, aki korábban határozottan leszögezte: bármit kérjenek is tőlük, az biztos, hogy egyetlen szlovák katona sem fogja átlépni a szlovák-ukrán határt. A pozsonyi külügyi tárca korábbi közlésében rámutatott: aktívan részt vesznek a konferencián, és a békés megoldás mellett állnak majd ki.



Az 59 éves szlovák kormányfő ellen május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet. Az elkövetőt, a 71 éves, lévai Juraj Cintulát, aki négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd később a bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte. Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem ért egyet a kormány politikájával, ezen belül azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. A szlovák hatóságok korábbi közlése szerint vizsgálják, hogy az elkövetőnek voltak-e bűntársai, amit Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter "valószínűbb forgatókönyvnek" nevezett.



A merényletet követő időszakban - főként kormányzati politikusok részéről - számos bírálat érte a progresszív-liberális szlovák sajtót a kormánypolitikusokkal szembeni - az államfőválasztást követően felerősödött - hangulatkeltés miatt. Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban hétfőn közzétett videóbejegyzésében ismételten bírálta a progresszív-liberális szlovák sajtót, rámutatva: az két héttel a kormányfő ellen elkövetett merénylet után is folytatja "kitalált történetét a rossz politikusokról és a szent újságírókról", amivel tovább gerjeszti a társadalmat megosztó gyűlölködést.