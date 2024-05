Háború

Felgyújtották Izrael mexikói nagykövetségét - videók

Palesztinbarát tüntetők felgyújtották Izrael mexikóvárosi nagykövetségének falát, miután összecsaptak a rohamrendőrökkel, akiket azért vetettek be, hogy távol tartsák őket.



Mintegy 200 ember gyűlt össze a Lomas de Chapultepec negyedben lévő épület előtt kedden a „Sürgős akció Rafahért” tüntetésre. Egy izraeli légicsapás vasárnap legalább 45 palesztint ölt meg a gázai övezeti Rafahban.



Az arcukat sállal eltakaró tüntetők kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták a rohamrendőröket, és megrohamozták a diplomáciai képviselethez való bejutásuk megakadályozására emelt barikádot.



A közösségi médiában megosztott videókon látható, amint a rendőrök a tábor égő falának eloltásával küzdenek, a tüntetők pedig megpróbálják felgyújtani a nagykövetséget, és összecsapnak a biztonsági erőkkel.



Mexikó beavatkozási nyilatkozatot nyújtott be a Nemzetközi Bírósághoz (ICJ), hogy támogassa Dél-Afrika panaszát, amelyben Izraelt a gázai palesztinok elleni „népirtással” vádolja.



Az ENSZ bírósága múlt pénteken arra kötelezte a zsidó államot, hogy „azonnal állítsa le katonai offenzíváját és minden más olyan akcióját Rafah kormányzóságban, amely a gázai palesztin csoport számára olyan életkörülményeket teremthet, amelyek részben vagy egészben fizikai megsemmisüléséhez vezethetnek”.



Izrael visszautasította a népirtás vádját, és azt mondta, hogy gázai műveletei teljes mértékben megfelelnek az ICJ ítéletének. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) azzal érvelt, hogy a rafahi menekülttáborban történt haláleseteket a Hamász fegyveresei ellen vasárnap végrehajtott törvényes csapás során üzemanyagtartályokba csapódó repeszek okozták, Benjamin Netanjahu miniszterelnök pedig „tragikus hibának” nevezte a civil haláleseteket.



Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy az IDF folytatni kívánja a rafahi támadást, hogy megsemmisítse a Hamászt és kiszabadítsa a palesztin fegyveres csoport tavaly október 7-i, Izrael elleni támadásában ejtett túszokat.

