Izraeli-palesztin

Elesett három izraeli katona Rafahban

Elesett három izraeli katona a Gázai övezet déli sarkában, Rafahban kedden - tudatta szerdán az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője



A két 21 és egy 20 éves katona halála mellett hárman súlyosan megsebesültek, mert pokolgép robbant a közelükben. Szerda délelőtt a Gázai övezet más részein súlyosan megsebesült három másik katona is.



Szerda reggel Ciszjordánia északi részén, Túl-Karmban élő palesztinok a szomszédos, az 1948-as határ izraeli oldalán fekvő települést, Bét Hefert lőtték gépfegyverrel, és erről videót tettek közzé. Az akció elkövetőjeként a Hamász katonai szárnyához tartozó Ízzedin al-Kasszám Brigádok jelentkezett. Izraelben senki sem sebesült meg, és az IDF keresi a lövöldözőket. A Hamász közleménye szerint ez "válasz volt, arra a mészárlásra, amelyet Izrael hajt végre a Gázai övezetben".



Izrael északi, libanoni határvidékén is tovább folynak a harcok az Irán támogatta libanoni síita Hezbollahhal. A Hezbollahhoz kötődő libanoni al-Majádín hírcsatorna szerdán arról számolt be, hogy Dél-Libanonban folytatódnak az izraeli tüzérségi támadások. Előzőleg Izrael északi határánál megszólaltak a légvédelmi riasztások ellenséges támadást jelezve.