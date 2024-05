EU

Borrell: az EU meg akarja erősíteni a biztonság szavatolásában betöltött szerepét

Az Európai Unió meg akarja erősíteni a globális biztonság szavatolásában betöltött szerepét, és ehhez a munkához új formákban is együtt kíván működni nemzetközi partnereivel - közölte Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a Schuman Biztonsági és Védelmi Fórum ülésén szerdán.



Az Európai Parlament épületében tartott ülés nyitóbeszédében Josep Borrell kijelentette: az, hogy a második alkalommal rendezett fórum résztvevőinek számra meghaladja az ötszázat, jól mutatja a világban jelentkező biztonsági fenyegetések nagyságát és azt, hogy azok mindenkire jelentős hatással vannak.



A fórum témái közül kiemelte a kiberbiztonság kérdését, a terrorizmus elleni fellépés és az úgynevezett hibrid fenyegetések elleni küzdelmet, valamint az ukrajnai háború és a gázai konfliktus globális destabilizáló hatásait.



Hangsúlyozta: egyetlen ország sem képes egyedül szembenézni, egyetlen állam sem képes egyedül megbirkózni ezekkel a fenyegetésekkel. A világ konfliktusainak gócpontjaiban a szükséges válaszlépések láncolata, ahogy az Európai Unió és partnereinek biztonsági és védelmi menetrendjei egyre inkább összekapcsolódnak, ahogy az egyik probléma a másikhoz kapcsolódik - mondta.



Az Európai Unió a korábbinál még hatékonyabb partnerré kíván válni a megoldások keresésében és a konfliktusok megoldásában, "jobb partner akar lenni a globális biztonság növelése érdekében".



A fórum lehetőséget kínál a fenyegetések közös értékelésére és a közös kezelés útjainak megtalálására - hangoztatta az uniós diplomácia vezetője.



Beszédében Borrell arra is felhívta a figyelmet, hogy a háborúk intenzitása egyre nő, még akkor is, ha azok sokszor nem kerülnek az európai sajtó címlapjára. Elmondta: amíg 2010-ben a világon 30 állam szenvedett fegyveres konfliktusoktól, addig 2022-ben már 56, beleértve a számos afrikai országban kiújult erőszakot.



Kiemelte: Európa számára az ukrajnai háború jelenti a legfontosabb egzisztenciális fenyegetést. Egy orosz győzelem Ukrajnában óriási veszélybe sodorná az Európai Uniót - mondta. A támadó, Vlagyimir Putyin elnök Oroszországának győzelme azt mutatná másoknak, hogy a katonai agresszió "kifizetődik". Minden ország veszélybe kerülne, ha ez új normává válna - mondta a főképviselő, majd hozzátette: "el kell utasítanunk, hogy az erőszak alkalmazása normává váljon".

Az izraeli-palesztin konfliktusra utalva Borrell azt mondta: "a Közel-Keleten a szabályokon alapuló nemzetközi rend újabb komoly próbatételének vagyunk tanúi". A szabályokon alapuló nemzetközi rend intézményeken, például a Nemzetközi Bíróságon (ICJ) és kötelező érvényű ítéletein alapul - hívta fel a figyelmet.



Azt mondta: a Hamász iszlamista szervezet Izrael elleni terrortámadása, majd Izrael válasza az erőszak körforgásába taszította a régiót, a feszültség regionális fokozódásának állandó fenyegetése mellett. "Amit Gázában látunk, az borzalom. De egyik borzalom nem igazolhat egy másikat" - fogalmazott.



Kijelentette: az Európai Unió nem katonai szövetség. Azért jött létre, hogy békét teremtsen az európaiak között. Mára világossá vált azonban, hogy az EU-nak mihamarabb cselekvőképes szereplővé kell válnia a globális biztonság és a védelem területén. "Olyan szereplővé kell válnunk, amely képes biztonságot nyújtani a világban" - tette hozzá a főképviselő.



Az uniós kezdeményezésre tavaly létrehozott Schuman Biztonsági és Védelmi Fórumot az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének védnökségével rendezik meg. Célja, hogy megerősítse azokat a partnerségi kapcsolatokat, melyek meghatározzák az unió biztonsági és védelmi törekvéseit. A fórum része az EU szélesebb körű kötelezettségvállalásának arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi és regionális szereplőkkel és kétoldalú partnerekkel világszerte fennálló kapcsolatok összetartóbb és átfogóbb hálózatát hozza létre. Megkönnyíti az EU és tagállamai, valamint partnerei közötti, a nemzetközi biztonságról és védelemről folytatott párbeszédet és stratégiai gondolkodást, továbbá megvizsgálja a folyamatban lévő geopolitikai áramlatokat és irányzatokat, kérdéseket és kezdeményezéseket.



A fórum politikusokat, döntéshozókat, az uniós tagállamok és partnerországok katonai képviselőit, valamint azon nemzetközi és regionális szervezetek képviselőit tömöríti, amelyekkel az EU együttműködik a biztonság és a védelem terén.