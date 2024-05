Ukrajnai háború

Putyin: a parlament és a házelnök maradhatott legitim Kijevben

Ukrajnában a parlament és annak elnöke maradhatott az egyedüli legitim hatalom - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak kedden Taskentben.



"Szigorúan véve, az előzetes értékelés szerint az egyetlen legitim hatalom továbbra is a parlament és annak elnöke (Ukrajnában). Lényegében, ha elnökválasztást akarnának tartani, akkor el kellene törölni a hadiállapotról rendelkező törvényt, ennyi. Hogy választásokat tartsanak, de nem akarták ezt megtenni" - mondta.



Putyin pénteken Minszkben hangot adott álláspontjának, miszerint Moszkva abból indul ki, hogy mandátumának május 20-án történt lejártával megszűnt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitása, és tisztázandó, kivel lehet ezt követően tárgyalásokat folytatni Ukrajnában.



Az orosz államfő kedden az üzbég fővárosban is azt hangoztatta, hogy ez a kérdés komoly és mély elemzést követel meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán alkotmány a parlament jogkörének kiterjesztéséről rendelkezik a hadiállapot ideje alatt, de az elnökéről nem. Megjegyezte: az ukrán alaptörvényben semmi sem szól arról, hogy az államfő múltbeli megválasztásának eredményei meghosszabbodnának, ha nem tartanak új választást.



Rámutatott, hogy az ukrán alkotmány 111. cikke kimondja, hogy ez esetben a legfelsőbb hatalom, az elnöki hatáskör a parlament elnökére száll át. Hangot adott véleményének, miszerint Ukrajna "gazdáinak" szándéka az, hogy a népszerűtlen döntések terhét a jelenlegi kijevi hatalom viselje.



Ebbe szerinte beletartozik a hadkötelezettségi korhatár további leszállítása is. Az ilyen sikertelen lépések után, mint fogalmazott, a "gazdák" valószínűleg lecserélik a "végrehajtó hatalom képviselőit" olyanokra, akik már nem felelnek ezekért a döntésekért. Putyin megjegyezte, hogy "ha ez az elképzelés, akkor a logika világos".



Leszögezte, hogy Oroszország a saját belátása szerint fog cselekedni, függetlenül attól, hogy ki van hatalmon Ukrajnában.