Izraeli-palesztin

Izrael tagadja a Hamász állítását izraeli katonák elrablásáról

Az izraeli hadsereg (IDF) tagadta vasárnap a Hamász iszlamista terrorszervezet állítását, miszerint a Gázai övezetben izraeli katonákat raboltak volna el.



A Hamász fegyveres szárnyának szóvivője, Abu Ubaida szombat éjjel jelentette be, hogy izraeli katonákat ejtettek foglyul a Gázavárostól északra lévő Dzsabaliában vívott harcokban. A szóvivő a videofelvételen azt mondta, hogy a fegyveresek Dzsabália menekülttáborban egy alagút nyílásához csábítottak néhány katonát, közelharcot vívtak velük, és sikerült megsebesíteni, megölni vagy elfogni mindegyiküket.



Közreadtak egy másik videofelvételt is, amelyen egy sebesültnek látszó embert vonszolnak egy alagútban, és izraeli fegyverek, mellények és sisakok is láthatók.



Az IDF szóvivője szokatlanul gyorsan válaszolt a bejelentésre. "Nem történt olyan eset, melyben elfogtak volna egy katonát" - közölte. A hadsereg vizsgálja a többi állítást és a videóban megjelenő részleteket.