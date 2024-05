EU

Az EU aktualizálta a schengeni határellenőrzési kódexet

A módosított rendelet úgynevezett átadási eljárást vezet be, hogy segítse kezelni a migránsok tagországok közötti másodlagos mozgását. 2024.05.25 11:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió Tanácsa aktualizálta a schengeni határellenőrzési kódexet, a módosított rendelet bevezeti annak lehetőségét, hogy a tagállamok népegészségügyi szükséghelyzet esetén korlátozzák a nem uniós állampolgárok belépését, illetve a határ menti térségben elfogott, ott illegálisan tartózkodó nem uniós állampolgárokat átadják annak a tagállamnak, ahonnan azok közvetlenül érkeztek.



A közreadott brüsszeli közleményében az uniós tanács közölte, nagyszabású népegészségügyi szükséghelyzet esetén az új szabályok lehetővé teszik, hogy a tagországok - tanácsi határozatot követően - harmonizált ideiglenes utazási korlátozásokat vezessenek be az EU külső határain. Az utazási korlátozások mellett tesztelést, karantént, önkéntes karantént és egyéb egészségügyi vonatkozású intézkedéseket is előírhatnak az EU-ba belépő nem uniós polgárok számára.



A módosított rendelet úgynevezett átadási eljárást vezet be, hogy segítse kezelni a migránsok tagországok közötti másodlagos mozgását. Az eljárás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a határ menti térségben elfogott és a területükön illegálisan tartózkodó nem uniós állampolgárokat átadják annak a tagállamnak, ahonnan közvetlenül érkeztek.



A rendelet megoldásokat kínál továbbá a migráció eszközként való felhasználásával járó helyzetekre is. Ilyen esetekre vonatkozóan a kódex lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a határátkelőhelyek számát vagy csökkentsék nyitvatartási idejüket, illetve, hogy fokozott határőrizeti intézkedéseket vezessenek be.



A felülvizsgált határellenőrzési kódex szerint a belső határellenőrzések visszaállítása és azok érvényességének meghosszabbítás akkor lehetséges, ha a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. Az unión belüli határellenőrzésekre vonatkozó tagállami intézkedések legfeljebb két évig maradhatnak érvényben. Jelentős és kivételes helyzetekben a belső határellenőrzések további kétszer hat hónappal meghosszabbíthatók. A tagállamoknak értékelniük kell e határozat szükségességét és arányosságát, valamint azt, hogy a kitűzött célok más eszközökkel nem érhetők-e el. A határellenőrzések visszaállítására vonatkozó szabályok pontosítása biztosítani fogja, hogy azok továbbra is csak végső eszközként legyenek alkalmazhatók - jegyezték meg.



Kiemelték, a határellenőrzési kódex reformja alapvető szerepet játszik abban, hogy a schengeni térség ellenállóbbá váljon az unió külső határain kialakuló válságokkal szemben. Biztosítja továbbá, hogy az EU-ban élő és utazó emberek teljes mértékben élvezhessék a határok nélküli utazás előnyeit - írták.



A rendelet kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.