Matteo Salvini szerint Ursula von der Leyen az egyik legrosszabb bizottsági elnök volt

Nem szavaztam és soha nem fogok szavazni egy olyan emberre, mint Ursula von der Leyen, aki az egyik legrosszabb Európai Bizottságot vezette, és több kárt okozott, mint a jégeső - hangoztatta Matteo Salvini, a Liga olasz párt vezetője egy pénteki sajtótájékoztatóján.



A jobboldali politikus, aki a római kormány egyik helyettes miniszterelnöke, reményét fejezte ki, hogy a júniusi parlamenti választással Európa "a változás mellett teszi le a voksát, amelyet nem Ursula von der Leyennek hívnak".



Salvini hangsúlyozta, hogy pártja kizárólag jobbközép többséget támogat majd az Európai Parlamentben, "vagyis saját politikai oldalunkat, ami kizárja a szocialistákkal való szövetség lehetőségét" - tette hozzá.



Hangoztatta, hogy 2019-ben sem támogatta Ursula von der Leyen megválasztását az Európai Bizottság élére, és most sem fog rá szavazni. Úgy vélte, a von der Leyen vezette Európai Bizottság az egyik legrosszabb volt, és több kárt okozott mint a jégeső.



Megjegyezte: ha Ursula von der Leyen azt állítja, hogy semmi közöset nem tud elképzelni Salvinivel vagy a francia Nemzeti Tömörülést (RN) vezető Marine Le Pennel, "állítsa nyugodtan, mivel kölcsönös" nézetről van szó.



Salvini kijelentette, ő viszont a francia elnök Emmanuel Macronnal nem tud elképzelni semmilyen közös politikai nevezőt, mivel Macron "háborút szít, és katonákat akar küldeni Ukrajnába".



A politikus kijelentette, hogy akármilyen jelöltről is legyen szó a következő Európai Bizottság élére, "ha Macront vagy a szocialistákat támogatja, nem kap támogatást a Ligától".



A közlekedési és infrastrukturális tárcáért felelős miniszter a pénteki kormányülést követő sajtótájékoztatón szólalt fel. A tárca által kidolgozott ingatlanhelyreállítási csomagot mutatta be, de számos más témát is érintett.



Reagált azon - összpárti bírálatot kiváltó - hírre is, miszerint egy olasz iskolában két muszlim vallású tanulót felmentették a költő Dante Alighieri Isteni Színjátéka című művének tanulása alól azzal az indoklással, hogy vallási műről van szó, amely nem egyeztethető össze az ő hitükkel.



"Nemcsak helyettes miniszterelnökként, hanem szülőként is őrültségnek tartom, hogy iskoláinkban ne lehessen Dantét tanulni, lehet, hogy egyesek szeretik, másoknak nem tetszik (..), de azt állítani, hogy egyesekre nézve sértő lehet szerintem azt jelenti, hogy a szakadék szélére érkeztünk vagy a nevetségességet súroljuk erkölcsi és oktatási szempontból is" - mondta Matteo Salvini.