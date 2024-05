Izraeli-palesztin

Izrael: a rafahi hadművelet nem vezet a palesztin lakosság elpusztításához

Izrael rafahi hadművelete nem "vezetett és nem is fog a palesztin polgári lakosság megsemmisítéséhez vezetni" - válaszolta az izraeli kormány pénteken a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICJ), miután az elrendelte az offenzíva leállítását.



Izrael elutasította a Dél-Afrika Köztársaság által megfogalmazott vádat, amely szerint népirtást követ el.



A zsidó állam közölte: továbbra is, a "törvényeknek megfelelően" beengedi a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök az ICJ döntése után telefonon egyeztetett kormánya tagjaival, valamint az igazságszolgáltatás magas rangú tisztviselőivel.



Becalel Szmotrics pénzügyminiszter a bíróság döntéséről azt mondta: "a történelem fog ítélkezni azokról, akik a Hamász-nácik mellé álltak. Akik azt követelik, hogy Izrael állítsa le a háborút, azt követelik, hogy a léte megszűnéséről döntsön. Izrael ebbe nem fog beleegyezni".



Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter antiszemitának nevezte az ICJ-t, és kijelentette, csak az lehet a válasz a döntésre, hogy "meg kell hódítani Rafahot, növelve a katonai nyomást, és teljesen meg kell semmisíteni a Hamászt, amíg csak el nem érik a teljes győzelmet a háborúban".



Beni Ganz tárca nélküli miniszter, az izraeli hadikabinet tagja azt mondta, hogy Izrael köteles folytatni a harcot, "bármikor és bárhol, Rafahban is, hogy visszaszerezze túszait és biztosítsa állampolgárai biztonságát". "Izrael továbbra is a nemzetközi jog szerint fog eljárni, és erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje a polgári lakosság sérelmét. Nem Hága miatt, hanem azért, amilyenek vagyunk" - tette hozzá Ganz.



Jair Lapid, a parlamenti ellenzék vezetője elítélte az ICJ-t, mert nem hozta összefüggésbe a harcok beszüntetését és a Gázában fogva tartott izraeli túszok szabadon engedését, és nem foglalkozott Izrael önvédelmi jogával a terrorral szemben.



"Izraelt brutálisan megtámadták, és arra kényszerítették, hogy megvédje magát egy szörnyű terrorszervezettel szemben, amely gyermekeket mészárol le, nőket erőszakol meg és rakétákat lő civilekre" - hangsúlyozta.



Lapid az izraeli kormányt is bírálta. "Ezt az ítéletet meg lehetett és meg kellett volna akadályozni. Egy józan és szakszerű kormány megakadályozta volna a bolond minisztereket abban, hogy nyilvánosság előtt beszéljenek, letartóztatta volna a segélykonvojokat felgyújtó bűnözőket és csendes, hatékony diplomáciai erőfeszítéseket tett volna" - jelentette ki.