Állati

Jávorszarvas ugrott be egy krakkói gimnázium ablakán

A délkelet-lengyelországi Krakkó belvárosában egy jávorszarvas ugrott be egy gimnázium ablakán, az épületből ötven személy menekült ki: egy férfi megsérült, az állat nem élte túl az incidenst - közölte csütörtökön a lengyel média.



A hatóságokat csütörtök délután értesítették a krakkói városközpontban, a Visztula partján működő gimnáziumban történt szokatlan balesetről - idézte a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízió Hubert Cieplyt, a Kis-lengyelországi vajdaság tűzoltóságának szóvivőjét.



A jávorszarvas által betört ablak szilánkjaitól egy 40 éves férfi sérült meg, akit fején és kezén keletkezett sebekkel kórházba szállítottak.



Az épületből még a tűzoltók kiérkezése előtt ötvenen menekültek ki.



A törött üvegtől szintén megsérült állat nem élte túl a balesetet.



A tűzoltókon és mentőkön kívül rendőrség és állatorvos is érkezett a helyszínre.



Az onet.pl hírportál a krakkói polgármesteri hivatal közlésére hivatkozva azt írta: az állat feltehetőleg a városhoz közeli Niepolomicei erdőből tévedt be Krakkóba.



A TVN24 felidézte: Lengyelországban több mint tízezer jávorszarvas él mindenekelőtt az ország keleti részében fekvő nemzeti parkokban és a Varsóhoz közeli Kampinosi őserdőben, valamint előfordul a dél-lengyelországi régiókban is.