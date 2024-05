Konfliktus

Várhelyi Olivér magyarázatot adott a grúz miniszterelnök elleni 'halálos fenyegetésre'

Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos csütörtökön közleményben reagált a georgiai kormányfő azon nyilatkozatára, mely szerint "egy uniós biztos a szlovák miniszterelnök elleni merénylet példájával fenyegette meg". Az uniós biztos sajnálatát fejezte ki, hogy telefonbeszélgetése egy részét kiragadták a szövegkörnyezetből.



Irakli Kobahidze georgiai (grúz) kormányfő csütörtökön közölte, hogy a "külföldi ügynökökről" szóló törvényről folytatott beszélgetés során egy uniós biztos a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet példájával fenyegette meg.



Várhelyi Olivér közleményében azt írta, szomszédságért és bővítésért felelős biztosként Georgia jelenlegi politikai helyzetét tekintve jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ország politikai vezetését eltántorítsa a külföldi befolyás átláthatóságáról szóló törvény elfogadásától. Hangsúlyozta: a torvény elfogadása alááshatja Georgia uniós útját.



Kiemelte: a georgiai társadalom erős EU-párti érzelmeinek ismeretében a telefonbeszélgetés során úgy érezte, fel kell hívnia a miniszterelnök figyelmét annak fontosságára, hogy ne szítsák tovább az amúgy is törékeny helyzetet a törvény elfogadásával, mely további megosztottsághoz és esetlegesen ellenőrizetlen helyzetekhez vezethet Tbiliszi utcáin.



"Ezzel kapcsolatban a legutóbbi, Szlovákiában történt tragikus esemény példaként és utalásként hangzott el arra vonatkozóan, hogy hová vezethet egy ilyen nagyfokú polarizáció még Európában is" - fogalmazott.



Várhelyi Olivér sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy telefonhívása egy részét "nemcsak teljesen kiragadták a szövegkörnyezetből", hanem olyan módon mutatták be a nyilvánosságnak, amely a telefonhívás "eredeti céljának teljes félreértelmezését eredményezheti".



A magyar uniós biztos hangsúlyozta: továbbra is arra biztatja a georgiai hatóságokat, hogy ne fogadják el a törvényt és ezt - mint kiemelte - "Georgia jól ismert és eddig tisztelt" barátjaként is kéri.



Várhelyi Olivér végezetül támogatásáról biztosította a georgiaiakat, akik - a közlemény szerint - egy európai jövőért dolgoznak.