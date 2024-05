Szerencsétlenség

Összedőlt egy turisták körében népszerű szórakozóhely és étterem Mallorcán - képek, videók

Beomlott egy turisták körében népszerű szórakozóhely és étterem épülete a spanyolországi Mallorca fővárosában, Palmában, négy ember meghalt, 16-an megsérültek, 7-en súlyosan - közölték a hatóságok pénteken.



A mentést végző tűzoltók első értékelése szerint vélhetően az első emelet túlterheltsége okozhatta a tragédiát, amelynek leszakadását követően a földszint is beomlott az alagsorba.



Szemtanúi beszámolók szerint a vízparti Medusa Beach Club nevű vendéglátóhely tele volt vendégekkel, voltak, akik még vacsoráztak, mások viszont már táncolni kezdtek, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett.



Az áldozatokat már azonosították, de a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra nemzetiségüket, valamint azt sem, hogy turisták is vannak-e közöttük.



A tragédia miatt háromnapos gyászt rendeltek el a Baleár-szigetek fővárosában, és több párt is bejelentette, hogy felfüggeszti a hivatalosan pénteken kezdődő európai parlamenti választási kampányát.

Situación en los alrededores del restaurante "Medusa Beach Club" de playa de Palma que ha sufrido un derrumbe con el balance de al menos 4 fallecidos y 16 heridos. Vídeos de @OCRMallorca pic.twitter.com/W0MpzOQb6a — Onda Cero Mallorca (@OCRMallorca) May 23, 2024

🇪🇦|| Al menos cuatro muertos y decenas de heridos tras derrumbarse un restaurante en Palma de Mallorca.

El restaurante "Medusa Beach Club" situado en la Playa de Palma está ubicado en la planta baja de un edificio. Según algunas fuentes cayó hasta el sótano pic.twitter.com/TjC2FV0rvV — Dan-i-El (@DanielJ23480098) May 23, 2024

El jefe de los bomberos de Palma, Eder García, explicó anoche que la principal hipótesis del derrumbe de la terraza del restaurante Medusa Beach Club, en Playa de Palma, es que hubo sobrepeso. Hay cuatro víctimas mortales y 16 heridos, algunos de ellos en estado crítico. pic.twitter.com/Q6RI5Y1COE — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) May 24, 2024