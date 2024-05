Kémkedés

Holtan találtak egy volt brit tengerészgyalogost

Holtan találtak Angliában egy volt brit tengerészgyalogost, akit Hongkong javára végzett kémkedéssel vádoltak.



A területileg illetékes rendőrkapitányság - Thames Valley Police - kedd esti tájékoztatása szerint a 37 éves Matthew Trickett holttestét a Londontól nyugatra fekvő Maidenhead város egyik parkjában találták meg még vasárnap délután, és formális azonosítási eljárás során állapították meg keddre az elhunyt kilétét.



A beszámoló szerint a hatóságok egyelőre magyarázat nélküli halálesetként kezelik az ügyet, amelynek kivizsgálása folyamatban van.



A rendőrség tájékoztatása szerint Matthew Trickett, aki Maidenheadben lakott, a bírósági eljárás kezdetéig óvadék ellenében volt szabadlábon. Ennek feltételei közé tartozott, hogy rendszeres időközönként meg kellett jelennie a helyi rendőrőrsön, és e kötelezettségének halála előtt eleget is tett.



A Scotland Yard múlt hétfőn jelentette be, hogy a brit nemzetbiztonsági törvény alapján vádat emeltek három ember ellen külföldi hírszerző szolgálatnak nyújtott segítség címén.



A vádlottak a hatósági gyanú szerint a kínai irányítású hongkongi hírszerzésnek dolgoztak.



A Scotland Yard múlt heti ismertetése szerint a vizsgálatot a londoni rendőrség terrorizmusellenes parancsnoksága irányította.



A vádlottak egyike volt a most holtan talált Matthew Trickett, aki a londoni belügyminisztérium bevándorlási részlegén dolgozott, és korábban hat évig a brit királyi tengerészgyalogság katonája volt.



A vád szerint Trickett Nagy-Britanniában tevékenykedő hongkongi ellenzéki aktivistákról gyűjtött információkat.



Az ügyben ugyancsak vádat emeltek a brit határrendészet egyik tisztviselője, valamint egy volt hongkongi rendőr ellen, aki az utóbbi időben hongkongi kereskedelmi képviseleti tevékenységet végzett Londonban.



A brit külügyminisztérium a minap bekérette Kína londoni nagykövetét, akivel a hivatalos tájékoztatás szerint "határozott hangvételű" nyilatkozatban közölték, hogy elfogadhatatlan a Kína által Nagy-Britanniával szemben tanúsított magatartás, beleértve a kibertámadásokat és a kémhálózati tevékenységet.

Kína londoni nagykövetsége ugyanaznap szintén igen kemény hangú hivatalos nyilatkozatban minősítette megalapozatlannak és rágalmazónak a kínai kiber- és kémtevékenységről megfogalmazott brit vádakat.



A diplomáciai képviselet szerint Cseng Cö-kuang nagykövet a londoni külügyminisztériumban tartott találkozón határozottan felszólította a brit kormányt arra, hogy hagyjon fel Kína-ellenes politikai manővereivel, térjen le a kínai-brit kapcsolatokat fenyegető "veszélyes ösvényről", és "ne terjesszen további hazugságokat az úgynevezett kínai fenyegetésről".