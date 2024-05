Izraeli-palesztin

Az amerikai elnök felháborítónak nevezte az ICC főügyésze által kezdeményezett elfogatási parancsot

Joe Biden elnök felháborítónak nevezte a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze által hétfőn kezdeményezett elfogatási parancsot izraeli kormánytagokkal, köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel szemben. 2024.05.22 11:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ICC elfogatóparancs kiadását kérte a bíróság illetékes kamarájától az izraeli miniszterelnök és védelmi minisztere mellett a Hamász három legfőbb vezetője ellen is.



Az amerikai elnök közleménye szerint Izrael és a Hamász között semmilyen alapon nem lehet párhuzamot vonni.



John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora hétfőn tartott sajtóbeszélgetésén hangsúlyozta, hogy amerikai álláspont szerint az ügyben a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nincs jogköre.



Nevetségesnek nevezte egyenértékűnek tekinteni a Hamász által tavaly október 7-én elkövetett cselekményeket és az izraeli hadsereg cselekedeteit.



Az amerikai külügyminiszter is szégyenletesnek nevezte, hogy a büntetőbíróság ügyésze egyenlőségjelet tesz a radikális iszlamista palesztin szervezet és Izrael között. Antony Blinken közleményében szintén megállapította, hogy amerikai álláspont szerint a gázai övezeti háború kérdésében a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nincs jogköre.



John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő újságíróknak hétfőn arról is beszélt, hogy Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója a hétvégén Izraelben is tárgyalt, ahol találkozott Joáv Galant védelmi miniszterrel, akinek ismételten kifejtette az amerikai aggályokat az izraeli hadsereg Gázai övezetben, különösen Rafah városában tervezett műveletével kapcsolatban.



John Kirby beszámolt arról is, hogy Jake Sullivan Szaúd-Arábiában is tárgyalt. A megbeszélések témája a szaúdi-izraeli kétoldalú megállapodás volt, amelyet úgy jellemzett, hogy már közel áll a véglegesítéshez.



Hozzátette, hogy egy ilyen megállapodásnak valamilyen válasszal kell szolgálnia a palesztinok felé is, és az amerikai álláspont szerint csak a kétállami megoldás (Izrael mellett a független palesztin állam létrehozása) lehet a válasz. Mindazonáltal megállapította, hogy Joe Biden elnök is elismeri, hogy ez a közeli jövőben nem fog megvalósulni.