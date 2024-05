UK

Brexit - Megkönnyíti a brit kormány az EU-állampolgárok végleges letelepedett státusának megszerzését

Megkönnyíti a brit kormány az előzetes letelepedett státus alapján Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok számára a végleges letelepedési jogosultság megszerzését.



A brit belügyminisztérium által kedden ismertetett módosítások enyhítik emellett az EU-állampolgárok nagy-britanniai munkáltatói és szállásadói számára előírt ellenőrzési kötelezettségeket is.



Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok azonban, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel európai uniós letelepedett státusért (EU Settled Status) - kell folyamodniuk.



A Nagy-Britanniában életvitelszerűen eltöltött időtől függően a jogosultak teljes körű (settled), illetve előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak.



Az utóbbit azok szerezhetik meg, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Az eddigi szabályozás lehetővé tette, hogy ők is megvárják az öt év leteltét megszerzett jogosultságaik maradéktalan megtartásával.



A brit belügyminisztérium kedden közölte, hogy további öt évvel meghosszabbodik a végleges letelepedett státus megszerzéséhez rendelkezésre álló idő azok számára, akik valamilyen okból az előzetes letelepedett státusuk lejárta után - vagyis az öt év elteltével - nem folyamodtak személyesen a végleges letelepedési engedélyért.



Ez komoly mértékű könnyítés, mivel a londoni belügyi tárca korábbi tervei alapján az előzetes letelepedett státusban eltöltött öt év után az EU-állampolgároknak két évük lett volna a végleges letelepedett státus megszerzésére.



A benyújtási határidő kétévi meghosszabbításáról szóló eredeti terveket a minisztérium tavaly nyáron jelentette be. Ennek előzményeként a londoni felsőbíróság a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok érdekvédelmi szervezeteinek keresetére a Brexit-megállapodással ellentétesnek minősítette, hogy az előzetes letelepedett státusú uniós állampolgároknak újból a brit hatóságokhoz kell folyamodniuk a végleges letelepedési engedélyért.

A keresetet benyújtó érdekképviseleti szervezetek szerint ez a kötelezettség azzal a veszéllyel jár, hogy akik az újbóli kérvényezést bármilyen okból elmulasztják - például egyszerűen elfelejtik -, egyik pillanatról a másikra illegális bevándorlóknak minősülhetnek és a brit kormány kitoloncolhatja őket.



A brit belügyminisztérium az eredeti - most még további könnyítésekkel megtoldott - módosításokról szóló tájékoztatásában közölte: lépéseket tesz annak érdekében is, hogy a lehető legtöbb esetben automatikussá váljon az előzetes letelepedett státus átminősítése végleges letelepedési engedéllyé az erre jogosultak számára.



A tárca által kedden bejelentett további kedvezmények alapján a munkáltatóknak, a bérbeadóknak és az ingatlanirodáknak nem kell újból ellenőrizniük a náluk dolgozó, illetve ingatlanaikban élő EU-állampolgárok nagy-britanniai munkavállalási és lakásbérlési jogosultságát az előzetes letelepedett státus véglegesítésének feltételeként.



A londoni belügyminisztérium keddi tájékoztatása szerint 2023 végén 5,7 millió EU-állampolgárnak volt letelepedési jogosultsága, közülük kétmillióan előzetes letelepedett státus alapján éltek Nagy-Britanniában.