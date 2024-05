Diplomácia

Spanyolország hazahívja Buenos-Aires-i nagykövetét

Spanyolország hazahívja az argentin fővárosban, Buenos-Airesben akkreditált nagykövetét - jelentette be spanyol külügyminiszter a kormány ülését követő sajtótájékoztatón kedden Madridban.



"Példátlan esettel állunk szemben, nemcsak a kormány, hanem az országok közötti nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok történetében is. Nincs arra példa, hogy egy államfő elmegy egy másik ország fővárosába, hogy megsértse annak intézményeit és nyíltan beavatkozzon a belügyekbe" - fogalmazott José Manuel Albares.



A diplomáciai konfliktust az váltotta ki, hogy Javier Milei elnök vasárnap a Vox spanyol jobboldali párt madridi politikai nagygyűlésén szólalt fel, és korruptként utalt a spanyol miniszterelnök feleségére.



Szavaiért később sem kért bocsánatot, noha erre szólította fel a spanyol külügyminiszter, amikor behívatta Argentína madridi nagykövetét.



"A nézetek vitathatóak, de az intézmények, a kormányok vagy az országok vitathatatlanok" - hangsúlyozta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy az együttműködés mindig erősebb, mint a konfrontáció.



A bejelentésből kiderült: María Jesús Alonso Jiménez nagykövet visszahívása végleges.



Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök felesége ellen április végén indított, úgynevezett előzetes eljárást egy madridi bíróság befolyással üzérkedés és üzleti korrupció gyanúját vizsgálva, amelynek megszüntetését kérte néhány nappal később az ügyészség.



A bírósági keresetet benyújtó Manos Limpias (Tiszta Kezek) nevű szervezet elismerte: sajtóinformációk alapján fordultak a hatóságokhoz, amelynek valóságtartalmáért szerintük azok felelősek, akik publikálták.



A spanyol miniszterelnök az ügy hatására öt napra visszavonult a nyilvánosságtól, hogy megfontolja lemondását a szerinte alaptalan és kitalált állítások miatt. Végül úgy döntött: posztján marad, miután több szolidaritási tüntetést is szerveztek mellette az országban.