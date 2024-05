Konfliktus

Uniós külügyi szolgálat: a koszovói rendőrség akciója ellenkezik a normalizáció szellemével

A szerbiai postatakarékpénztár koszovói kirendeltségein tartott rendőrségi akciók ellenkeznek a két ország közötti kapcsolatok normalizációjának szellemével, és megkérdőjelezik Koszovó elkötelezettségét a Szerbiával ápolt kapcsolatainak rendezése mellett - jelentette ki az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EEAS) kedden.



Az uniós külügyi szolgálat szóvivője útján arra reagált, hogy a szerbiai postatakarékpénztár hat kirendeltségén tartott razziát hétfőn a koszovói rendőrség és a pénzügyőrség, majd be is záratta az intézményeket, mert szerb dinárt talált a széfekben.



A brüsszeli közlemény kiemelte: az Európai Unió aggodalommal vette tudomásul a rendőri akciót.



A hétfői akció ismét azt bizonyítja, hogy a koszovói hatóságok az egyoldalú és összehangolatlan fellépéseket helyezik előtérbe, nem pedig a barátaival és szövetségeseivel való együttműködést - írták.



Kiemelték: a rendőrségi akció a két ország közötti helyzet elmérgesedését szolgálja, ellenkezik a normalizáció szellemével, és megkérdőjelezi Koszovó elkötelezettségét a Szerbiával ápolt kapcsolatainak rendezése mellett.



Fenntartható megoldások hiányában a lépés negatív hatással lesz a koszovói szerbek és más, Szerbiából származó pénzügyi transzferekre jogosult közösségek mindennapi életére és életkörülményeire - figyelmeztetek. Az EU ezért arra bíztatja Koszovót és Szerbiát, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és fogadják el az EU által előterjesztett kompromisszumos javaslatot, mely lehetővé teszi a jogosult kedvezményezettek számára, hogy Szerbiából pénzügyi átutalásokat kapjanak - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat.



A koszovói nemzeti bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénznem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható. A lépés felháborodást keltett a helyi szerbek körében, és Belgrád is reagált, mivel a hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban.