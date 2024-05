Tragédia

Elmozdították a hídomlást okozó konténerszállítót Baltimore kikötőjének bejáratából

Helyszíni beszámolók szerint a nagyméretű hajót helyi idő szerint a hétfő hajnali órákban úsztathatóvá tették és a dagályt kihasználva több vontatóhajó segítségével mozdították el arról a helyről, ahol a Francis Scott Key híd acélszerkezetének romjai heteken keresztül fogva tartották. Ezzel közvetlenül is lehetővé válik a kikötő teljes megnyitása a közeli napokban.



A Dali március 26-án a kora hajnali órákban műszaki hiba miatt irányíthatatlanná vált és nekisodródott az autópályát hordozó 50 méter magas, acélszerkezetű hídnak, amely rögtön összeomlott.



A katasztrófában hat, a hídon dolgozó karbantartó munkás meghalt, két embert sikerült kimenteni a vízből. A hídomlás pillanatában járművek nem közlekedtek a hídon, mert a hajó vészjelzésének nyomán sikerült leállítani a forgalmat, alig egy perccel azelőtt, hogy a hídszerkezet a vízbe zuhant.



Baltimore-nak az amerikai gazdaság egésze számára fontos tengeri kikötője az elmúlt hetekben részleges újranyitott, de a teljes kapacitását csak azután érheti el, hogy a sérült hajót is eltávolítják a kikötő bejáratát is jelentő Patapsco-folyó torkolatából.



A tervek szerint a 300 méter hosszú és 60 méter széles Dali konténerszállítót hétfőn visszavontatják a kikötőbe, ahonnan csaknem két hónapja útnak indult. Helyben néhány hétig kisebb javításokat végeznek rajta, majd átkerül egy nagyobb hajójavító műhelybe, ahol alaposan helyreállítás következik.



A konténerszállítót fogva tartó hatalmas acélszerkezetet május 13-án irányított robbantással távolították el a fedélzetről. Az elmúlt hetekben a mentőegységek a vízből már több száz tonnányi acélroncsot, és egyéb törmeléket távolítottak el, ami egykor a Francis Scott Key hidat jelentette.



A katasztrófa okairól szóló vizsgálat előzetes megállapításait a múlt héten hozták nyilvánosságra, és az olvasható benne, hogy a Dali legénysége az indulást megelőző napokban két alkalommal is tapasztalt elektromos kimaradást a hajó rendszerében. A jármű irányíthatatlanná válását is elektromos kimaradás okozta a baleset éjszakáján. A hajó Srí Lanka felé indult volna, fedélzetén több ezer konténerrel.



A híd a baltimore-i régió fontos közlekedési útvonalát jelentette, az újjáépítésre Joe Biden elnök és Wes Moore, Maryland kormányzója is ígéretet tett, azzal a vállalással, hogy a költséget a szövetségi költségvetés állja majd. A tervek szerint a több kilométer hosszúságú híd 2028-ra készülhet el.