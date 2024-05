Diplomácia

Vlagyimir Putyin felvette a kapcsolatot az ügyvezető iráni elnökkel

Telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz államfő Mohamad Mokber ügyvezető iráni elnökkel - közölte a Kreml sajtószolgálata hétfőn.



Putyin a moszkvai tájékoztatás szerint mély részvétét fejezte ki Ebrahim Raiszi elnök és más tisztségviselők helikopter-balesetben bekövetkezett halála miatt. Hangsúlyozta, hogy jól ismerte és nagyra értékelte az iráni vezetőt mint megbízható partnert, aki nagyban hozzájárult a Moszkva és Teherán közötti baráti kapcsolatok fejlődéséhez.



Mokber a maga részéről őszinte háláját fejezte ki Putyinnak az Irán számára nehéz időkben elhangzott támogató szavaiért. A két politikus kölcsönösen hangsúlyozta a készségét a két ország közötti átfogó együttműködés további erősítésére.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Putyin vasárnap este magához kérette Kazem Dzsalalit, Irán moszkvai nagykövetét, akivel megbeszélést folytatott Andrej Belouszov védelmi miniszter, Alekszandr Kurenkov, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője és Igor Levityin elnöki tanácsadó jelenlétében. Ezt követően elrendelte, hogy a két tárcavezető sürgősen készítsen fel indulásra egy speciális mentőalakulatot, amely magában foglal egy 60 fős, hegymászási feladatokra kiképzett csoportot is, minden szükséges felszereléssel együtt.



Peszkov közölte, hogy Moszkvából két repülőgép indult Tebrizbe, az egyiken a mentőalakulattal, a másikon műszaki eszközökkel, beleértve egy magaslégköri helikoptert is. Örményországban is felkészítettek két orosz helikoptert, hogy az időjárási viszonyok normalizálódása után Iránban csatlakozzanak a fő csoporthoz, és bekapcsolódjanak a mentési műveletbe.



A szóvivő beszámolója szerint az első gép már Tebriz közelében járt, amikor kiderült, hogy megtalálták az elnöki helikopter maradványait. A két repülőgép ekkor, az iráni féllel egyetértésben, visszatért Zsukovszkijba.



Peszkov elmondta, hogy Teherán egyelőre nem kért segítséget Moszkvától a szerencsétlenség kivizsgálásához. Azt is közölte, hogy Irán nem hívott meg senkit orosz részről az elnök gyászszertartására, mert ennek, mint mondta, hagyományosan nem része külföldiek jelenléte.