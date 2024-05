Izraeli-palesztin

Izrael visszautasította a népirtás vádját a Nemzetközi Bíróságon

A Nemzetközi Bíróságon (ICJ) tartott pénteki meghallgatáson Izrael visszautasította a Dél-afrikai Köztársaság vádjait, amelyek szerint Izrael katonai műveletével népirtást követne el Gázában. Gilad Noam izraeli ügyvéd kijelentette: Izrael a Hamász iszlamista terrorszervezettel vív háborút, és mindent megtesz a rafahi lakosság humanitárius ellátásának biztosításáért.



A hágai ENSZ-bíróság csütörtökön Dél-Afrika érveit, pénteken Izrael válaszát hallgatta meg a decemberben elindított, majd az afrikai ország által megújított eljárás keretében. A Dél-afrikai Köztársaság további sürgősségi intézkedéseket sürgetett Izraellel szemben, valamint a Rafah elleni izraeli offenzíva leállítását kérte.



A pénteki meghallgatáson Gilad Noam hangsúlyozta: Dél-Afrika keresete, amelyben Izraelt népirtással vádolja Gázában, "hamis állításokon alapszik, elszakadt a tényektől és a valós körülményektől".



Leszögezte: Izrael olyan háborút folytat, amelyet nem akart, és amelyet nem ő kezdett. Izrael nemzetét és polgárait védi - húzta alá. Közölte: A védelemhez való jog "veleszületett jog, mely ugyanúgy megilleti Izraelt, mint bármely más államot". Izrael mindig is a civilek védelmének biztosításán dolgozott, míg a Hamász igyekezett veszélybe sodorni az embereket - mondta. Rafah a Hamász ügynökeinek bástyája - hangoztatta.



Az ügyvéd kijelentette: Dél-Afrikát "hátsó szándékok" vezérlik, amikor Izrael kivonulását szorgalmazza Rafahból. Noam szerint Dél-Afrika azért kéri a rafahi offenzíva leállítását célzó ideiglenes intézkedés meghozatalát, mert "katonai előnyt akar szerezni a Hamásznak, mint szövetségesének".



"Dél-Afrikát nem érdekli az igazság, sem a jog, sem az igazságszolgáltatás" - fogalmazott az izraeli ügyvéd.



Kijelentette: Izrael elkötelezett volt és továbbra is elkötelezett marad amellett, hogy nemzetközi kötelezettségeivel összhangban cselekedjen. "Kénytelen vagyok még egyszer kijelenteni, hogy tragikus háború folyik, de nincs népirtás Gázában" - fogalmazott Noam, majd hozzátette: Dél-Afrika állításai, miszerint Izrael lezárta volna a határátkelőket Gázába, "hamisak". Izrael továbbra is biztosítani fogja a humanitárius segélyek hatékony szállítását és eredményes célba juttatását - monda.



Mindezen tények ismeretében a Dél-Afrika ideiglenes intézkedések meghozatalára vonatkozó kérése alaptalan - tette hozzá beszédében az izraeli ügyvéd.



Tamar Kaplan Tourgeman, az izraeli külügyminisztérium helyettes jogi tanácsadója felszólalásában azt mondta: a Hamászt kell felelőssé tenni az izraeliek és a palesztinok szenvedéséért. "Nem kétséges, hogy ez a háború tragikus, és nagy szenvedést okozott mindkét félnek, de ez a Hamász műve" - fogalmazott.

Tourgeman hangsúlyozta: Izrael továbbra is rendkívüli intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a lehető legkisebb legyen a gázai polgári lakosságnak okozott kár. "Dél-Afrika pedig jól tenné, ha megmondaná szövetségesének, a Hamásznak, hogy hagyjon fel a kórházak és más védett helyszínek katonai parancsnoki központként való kihasználásával" - jelentette ki.



Dél-Afrika számos állítása az izraeli katonai célokról "egyszerűen hamis" - mondta. Nem igazak azok az állítások sem, amelyek szerint a népirtás szándékával az izraeli hadsereg "megsemmisítési zónákat" hozott volna létre, ahol a gázai embereket tartózkodási helyük alapján lehet célba venni - hangsúlyozta.



Izrael Állam arra kéri a bíróságot, hogy utasítsa el a Dél-afrikai Köztársaság által benyújtott, ideiglenes intézkedések meghozatalára és a januári végzés módosítására irányuló kérelmét - tette hozzá beszédében az izraeli jogi képviselő.



A meghallgatás végén Georg Nolte, a Nemzetközi Bíróság illetékes bírája kérdést olvasott fel: "tud-e Izrael információt szolgáltatni a kijelölt evakuálási zónákban, különösen al-Mavasziban fennálló humanitárius körülményekről, és arról, hogyan biztosítaná a biztonságos áthaladást ezekbe a zónákba, valamint menedéket, ételt, vizet és egyéb humanitárius segítséget nyújtana minden evakuáltnak, akik várhatóan ezekbe a zónákba érkeznek?"



Izraelt a bíróság arra kéri, hogy legkésőbb május 18., szombat délután 4 óráig nyújtson be írásbeli választ a kérdésre - közölte a bíró.



A Dél-afrikai Köztársaság december végén annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy Izrael megsértette a népirtásról szóló egyezményben foglalt kötelezettségeit a Hamász palesztin szervezet elleni katonai fellépésével Gázában. Ezzel egy időben ideiglenes intézkedések meghozatalát kérte a harcok leállítására.



Január végén kihirdetett végzésében a Nemzetközi Bíróság felszólította Izraelt, hogy gázai katonai műveletei során tegyen meg minden intézkedést a népirtás megelőzésére. Izraelnek biztosítania kell, hogy katonai erői ne kövessenek el népirtást, és szavatolnia kell az esetleges népirtás bizonyítékainak megőrzését.



Emellett a bíróság elrendelte, hogy Izrael egy hónapon belül tegyen jelentést arról, mit tesz annak érdekében, hogy megfeleljen a népirtást tiltó rendeletnek. Elrendelte azt is, hogy Izrael akadályozza meg és büntesse a népirtásra való felbujtást. Izraelnek továbbá azonnali és hatékony intézkedéseket kell hoznia, hogy lehetővé tegye az alapvető szolgáltatások biztosítását és a humanitárius segítségnyújtást a Gázai övezetben.



Az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságát országok közötti viták rendezésére hozták létre. Határozatai kötelező erejűek, de végrehajtatásukra nincsenek közvetlen eszközei.