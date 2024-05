Izraeli-palesztin

Bejutottak a Gázai övezetbe az első segélyszállítmányok az ideiglenes mólón keresztül

Bejutottak az első segélyszállítmányok a humanitárius tengeri folyosó irányából a Gázai övezetbe, a palesztin terület tengerpartjánál pénteken átadott ideiglenes mólón keresztül - közölte az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) igazgatója.



Samantha Power közleménye szerint az első szállítmányok az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Arab Emirátusokból származó humanitárius segélyeket tartalmaztak.



Az amerikai szövetségi segélyszervezet vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi összefogással kialakított móló nem helyettesíti a Gázai övezetbe vezető szárazföldi átkelőket. Közölte: az elmúlt két hétben ismét nagyon lelassult a segélyszállítmányok bejutása a palesztin területre, ahová naponta mintegy 100 kamion jutott be, a szükségletek minimális kielégítéséhez szükséges 600 helyett.



A tengeri móló kialakításában részt vett az amerikai hadsereg, közreműködött Ciprus, Izrael, az ENSZ, valamint további nemzetközi segélyezők, mint az Egyesült Királyság, az Egyesült Arab Emirátusok és az Európai Unió - olvasható az amerikai közleményben.



A tervek szerint akár naponta mintegy 150 kamionnyi áru is bejuthat a Gázai övezetbe a mólón keresztül, amire tehergépkocsik is képesek felhajtani, és ott átrakodni a segélyeket a tenger felől érkező hajókról.



Az ideiglenes létesítmény működésének sikerével kapcsolatos aggodalmak között a nemzetközi közösség képviselői az elmúlt napokban a fegyveres támadások veszélyét és egyéb potenciális logisztikai akadályokat említették meg.