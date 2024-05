Háború

Az izraeli biztonsági erők megtaláltak a Gázai övezetben és hazaszállítottak három izraeli holttestet

Mindhárman részt vettek az övezet határa közelében megrendezett Nova zenei fesztiválon, amelynek fiatal közönségét is megtámadták a terroristák más dél-izraeli települések mellett. 2024.05.18 22:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat megtalálta pénteken a Gázai övezetben három olyan izraeli holttestét, akit a Hamász radikális palesztin szervezet fegyveresei október 7-i terrortámadásukban gyilkoltak meg, és elhurcoltak a Gázai övezetbe - jelentette be egy katonai szóvivő.



Mindhárman részt vettek az övezet határa közelében megrendezett Nova zenei fesztiválon, amelynek fiatal közönségét is megtámadták a terroristák más dél-izraeli települések mellett. A partiról még el tudtak menekülni, de a hamászosok egy útkereszteződésben meggyilkolták őket, majd holttestüket magukkal vitték.



Daniel Hagari katonai szóvivő elmondta, hogy a holttestek nyomára a Sin Bet és a hadsereg kommandósai közösen találtak rá olyan titkosszolgálati információk alapján, amelyeket egyebek között az övezetben elfogott palesztinokból szedtek ki. A holttesteket igazságügyi orvosszakértők azonosították.



Az egyik áldozat a 22 éves Sani Luk volt, aki egy barátjával, a francia-mexikói kettős állampolgár Orion Hernandez Radóval vett részt a partin. Radót is elrabolták, de az ő sorsa ismeretlen. Egy másik áldozat a 28 éves, asdódi Amit Buszkila, a harmadik pedig az 56 éves Icik Glanter.



Izrael még 129 túszt tart nyilván, közülük 39-ről úgy tudja, hogy már nem él.