26 éve eltűnt férfit találtak élve a szomszéd pincéjében

Egy algériai férfit 26 év eltűnés után élve találtak meg a szomszédja pincéjében. Letartóztatták a 61 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy fogva tartotta Omar Bin Omrant.



Az algériai Djelfában 1998-ban eltűnt Omar Bin Omran családja biztos volt benne, hogy az algériai polgárháborúban halt meg, amely a kormány és az iszlamista csoportok közötti, 1991 végétől 2002-ig tartó évtizedes konfliktus volt. A most 45 éves Bin Omrant mindössze 200 méterre találták meg attól a helytől, ahol felnőtt, a szomszédja házának szalmával borított padló alá rejtett pincéjéből mentették ki.



Feltételezett fogvatartóját, egy 61 éves portást a rendőrség őrizetbe vette, miután megpróbált elmenekülni a helyszínről. Azzal vádolják, hogy fogva tartotta Bin Omrant, és megölte a kutyáját, amely annak a helynek a közelében tartózkodott, ahol gazdáját elrejtették.



Egy bírósági illetékes szerint az ügyészséghez ismeretlen forrásból, állítólag a gyanúsított bátyjától érkezett feljelentés, amely szerint egy férfit rejtettek el a házban lévő juhakolban.



„Május 12-én, helyi idő szerint este 8 órakor találták meg a 45 éves áldozatot, Omar Bin Omrant a szomszéd pincéjében” - mondta a tisztviselő.



A helyi média beszámolói szerint Bin Omran Bin Omran a megmentése után azt mondta, hogy gyakran figyelte távolról a családját, de képtelen volt segítségért kiáltani, mivel úgy vélte, hogy fogvatartója „varázslat” alatt áll.



Édesanyja, aki szilárdan hitte, hogy fia még életben van, 2013-ban hunyt el anélkül, hogy megtudta volna valódi sorsát.



A sokkoló eset kivizsgálása folytatódik, Bin Omran orvosi és pszichológiai ellátásban részesül. A hatóságok fogadkoztak, hogy „e szörnyű bűncselekmény elkövetője” „súlyos” következményekkel fog szembenézni.



Az algériai háborús áldozatok családjai továbbra is igazságot követelnek eltűnt és elhunyt hozzátartozóiknak. A konfliktus körülbelül 200 000 emberéletet követelt, és becslések szerint a konfliktus során akár 20 000 embert is elraboltak.