Merénylet

Újabb műtéten esett át Robert Fico, állapota továbbra is súlyos

Robert Fico szlovák kormányfő pénteken közel kétórás műtéti beavatkozáson esett át, mialatt az orvosok megpróbálták az „állapotát a pozitív prognózis felé mozdítani” – jelentette be Robert Kalinak védelmi miniszter a kormányfő állapotáról pénteken a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház előtt. „Az állapota továbbra is nagyon súlyos” – tette hozzá anélkül, hogy részleteket közölt volna.



Kalinak tájékoztatása szerint a pénteki műtét a sebek gyorsabb gyógyulását segíti. Hozzátette, néhány napba telik, míg egyértelművé válik, miként alakul tovább a kormányfő egészségügyi állapota.



A kormányfőhelyettes szerint a lőtt sebek esetében az első négy nap kritikus. „Jobb kedvem van, mert látom az előrelépést” – mondta Kalinak. A pénteki műtét azt bizonyítja, hogy az első műtét jól sikerült.



Miriam Lapuníková, a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház igazgatója elmondta, a miniszterelnökön CT-vizsgálatot végeztek, ennek eredményei alapján eltávolították a lőtt sebből visszamaradt, elhalt szöveteket. Hozzátette: ez megszokott eljárásnak számít. „A páciens állapota valóban súlyos, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon kezelik” – közölte.



A kórházigazgató elmondta, hogy minden reggel összeül egy orvosi testület, amely megvitatja Fico egészségi állapotát, és meghatározza a napi eljárást. Emiatt az sem világos, szükség lesz-e még további műtétekre. Lapuníková megígérte, a kórház minden nap friss jelentést ad a kormányfő egészségügyi állapotáról a közösségi hálón.



Kalinak azt is elmondta, hogy több ország is orvosi segítséget ajánlott fel Szlovákiának. A miniszter ezt nagyra értékeli. „Mindannyian, a kormányfőt is beleértve, teljesen megbízunk a besztercebányai Roosevelt kórház orvosainak szakértelmében” – állapította meg. Hozzátette, nincs kétsége afelől, hogy a miniszterelnök jó kezekben van.



A kormányfőhelyettes szerint ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a kormányfő állapota rosszabbra fordul. Elképzelhető, hogy a jövőben a miniszterelnök valamelyik pozsonyi kórházba kerül át, de egyelőre nincs olyan állapotban, hogy ez lehetséges legyen. Hozzátette, az ország irányítása semmilyen formában sem bénult le, és a működő folyamatok nem álltak le.