Külföld

A varsói főpolgármesteri hivatal betiltotta a vallási jelképek használatát

Betiltották a varsói főpolgármesteri hivatalhoz tartozó épületekben a vallási jelképek használatát - jelentette csütörtökön a lengyel sajtó.



A fővárosi tanács által elfogadott, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, a lengyel kormánykoalíciót irányító Polgári Platform (PO) alelnöke által jegyzett, május 8-án kiadott, június 8-án hatályba lépő belső rendelkezésről elsőként a Gazeta Wyborcza balliberális napilap számolt be csütörtökön.



Varsó "első lengyelországi városként betiltja a kereszteket a fővárosi hivatalban, a hivatalnokok pedig nem állíthatják íróasztalaikra a vallási jelképeket" - idézi a lap Monika Beuth-ot, a hivatal szóvivőjét.



A Radio Warszawa helyi katolikus rádió honlapján elérhető rendelkezés szerint a fővárosi hivatalnak a nyilvánosság számára nyitott helyiségeiben, valamint a hivatal rendezvényei során nem helyezhetők ki "konkrét valláshoz vagy meggyőződéshez kapcsolódó szimbólumok", például a falakon vagy az alkalmazottak íróasztalain.



Az intézkedés nem vonatkozik az alkalmazottak által például nyaklánc vagy tetoválás formájában viselt jelképekre.



A rendelkezés szerint a fővárosi hivatal rendezvényei is világi jellegűek kell, hogy legyenek, ezek részét nem képezhetik például imák vagy vallási szertartások.



Az intézkedéseket a kirekesztés elleni harc címén fogadták el.



A dokumentum más előírásai arról is szólnak, hogy a hivatal munkatársai kötelesek tiszteletben tartani azonos nemű párok jogait. A transzneműek esetében az adott személyt olyan néven és olyan személyi névmást használva kell megszólítani, ahogyan azt ő maga jelzi - áll a rendelkezésben.



Piotr Müller, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője, az előző kormány szóvivője csütörtöki sajtóértekezletén úgy ítélte meg: a varsói főpolgármester a vallásszabadság korlátozására készül, "első célként a keresztet választotta".



Michal Dworczyk, a PiS képviselője úgy látta: Trzaskowski a vallásszabadságról szóló alkotmányos előírásokat sérti. Bejelentette: a PiS az illetékes vajdához fordul a rendelkezés felfüggesztéséért, szükség esetén a párt más jogi lépésekhez is folyamodik.