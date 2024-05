Fico elleni merénylet

Az EP választások kampányának felfüggesztésére szólította fel a pártokat Peter Pellegrini

Az EP választások kampányának felfüggesztésére és ezzel a politikai konfrontáció visszafogására szólította fel a pártokat a Robert Fico ellen szerdán elkövetett fegyveres merénylet összefüggésében Peter Pellegrini megválasztott szlovák köztársasági elnök csütörtökön, miután Pozsonyban találkozott a megbízatási időszaka végéhez közelítő Zuzana Caputová államfővel.



"A kampány természetesen konfrontációt hoz magával, a hangulat kiélezését és a politikusok kölcsönös vádaskodását. A további konfrontáció pedig az utolsó, amire most Szlovákiának szüksége van" - jelentette ki Peter Pellegrini, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.



Pellegrini kiemelte: elborzasztotta, hogy hová torkollhat az eltérő politikai nézettel szembeni gyűlölet. Hangsúlyozta: a merényletet közösen kell elítélni, majd meg kell nyugtatni a kedélyeket és az országnak a nyugalom útján kell elindulnia.



Zuzana Caputová a szerdai merényletről azt mondta: az nemcsak emberi tragédia, hanem a demokratikus berendezkedés ellen elkövetett támadás is.



A két politikus közösen bejelentette: egyeztetésre meghívják az elnöki palotába az összes parlamenti párt képviselőit.



A Nyitrabányán szerdán elkövetett merénylet után több lőtt sebbel életveszélyes állapotban a besztercebányai Roosevelt kórházba szállított és ott sok órás műtéten átesett Robert Fico kormányfő állapota stabil, de nagyon súlyos. Sajtóközlések szerint a kormányfőre további műtét vár, a pozsonyi Pravda szerint a csípőízületét kell még megoperálni.



A legnagyobb szlovák kereskedelmi televízió, a Markíza saját forrásokra hivatkozva csütörtökön közölte: a rendőrség már megindította az eljárást a merénylet helyszínén őrizetbe vett feltételezett elkövető ellen, akit védett személy ellen előre kitervelt gyilkosság kísérletév gyanúsítanak. Ezért a bűncselekményért a vonatkozó szlovák szabályozás szerint 25 évig vagy akár életfogytiglan tartó szabadságvesztés is kiszabható.



A merénylet miatt őrizetbe vett 71 éves lévai férfi személyazonosságát hivatalosan továbbra sem közölték a szlovák hatóságok, ugyanakkor a sajtó egyöntetűen Juraj C.-ként azonosítja, akiről azt írják: legálisan tartott fegyvert, mivel biztonsági őrként dolgozott, egyébként pedig műkedvelő költőként egy irodalmi klubnak volt a tagja, amelyet több évig vezetett is.