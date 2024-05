Merénylet

Stabilizálták a szlovák kormányfő állapotát

Robert Fico ellen szerda délután Nyitrabányán (Handlová), a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy 71 éves lévai férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. 2024.05.16 08:01 MTI

Stabil, de továbbra is nagyon súlyos Robert Fico szlovák kormányfő állapota a műtét után - jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter, miniszterelnök-helyettes a besztercebányai kórházban csütörtökön.



A Nyitrabányán szerdán elkövetett merénylet után több lőtt sebbel életveszélyes állapotban kórházba szállított kormányfőn öt órán át tartó életmentő műtétet hajtottak végre, az állapota stabil, de nagyon súlyos - jelentette be Robert Kalinák.



A kórház igazgatóhelyettese szerint a miniszterelnököt két orvosi csapat műtötte, és továbbra is az intenzív osztályon fekszik.



Amennyiben a szlovák miniszterelnök sérülései miatt hosszabb kezelésre szorulna, a vonatkozó szabályozás szerint feladatai ellátását a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinákot tartja a legesélyesebbnek e feladat ellátására.



