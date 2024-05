Merénylet

Lapértesülések szerint Fico még mindig élet-halál között lebeg

Robert Fico miniszterelnök még mindig életveszélyes állapotban van a közel négyórás műtét után - tájékoztatta a Markízát egy megbízható kórházi forrás. Ez szemben áll a DenníkN szerda esti tájékoztatásával, mely szerint a miniszterelnök a műtéte után eszméleténél van - írja az Újszó.com.



Tomas Taraba környezetvédelmi miniszter a BBC-nek adott rövid interjúban szintén arról beszélt, hogy Fico túl van az életveszélyen, miután a műtét sikeresnek bizonyult. „Súlyosan megsérült: az egyik golyó a gyomrába fúródott, míg a másik egy ízületet ért. Azonnal kórházba szállították, majd megműtötték” – tette hozzá.



A pluska.sk információi szerint az orvosok a miniszterelnök hasának felső középső részén, és a jobb alsó hasi részén találtak sebet, ezenkívül az alkaron és a nagylábujjon is volt egy seb. Az utóbbi kettő nem számít komoly sérülésnek, a hasi sérülések sokkal nagyobb problémát jelentenek - írja a lap. Az ultrahangvizsgálat szabad folyadékot mutatott ki a miniszterelnök hasában. Az információk arról, hogy a két golyó mely szerveket károsította, nagyon eltérőek voltak. Több forrás szerint azonban a közel négyórás műtét után sikerült elállítani a vérzést, sokak szerint a miniszterelnökre most kritikus 24 óra vár.



A Ta3 közölte, hogy a kora reggeli órák óta több rendőr áll a Besztercebányai Roosevelt Kórház előtt. A sürgősségi osztály előtti területet lezárták, és nem engednek be illetéktelen személyeket.