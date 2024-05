Turizmus

Vízbeszivárgás miatt meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát

A népszerű székelyföldi turisztikai létesítmény szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy "műszaki problémák miatt" meghatározatlan időre bezár. A sóbányát a pünkösdi időszakban turisták ezrei keresik fel útban a csíksomlyói búcsúba menet vagy jövet.



A Székelyhon.ro szerdán arról számolt be, hogy a bejegyzésben említett műszaki problémát az okozza, hogy a sóbányába április 18. óta befolyik a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének a bezárását biztonsági okokból rendelte el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), és a kitermelési részlegen sem zajlanak munkálatok - írta a székelyföldi hírportál.



A Maros Vízügyi Igazgatóság is megerősítette, hogy a sóbányába április 18. óta jut be a Korond-patak vize, aminek a szakemberek úgy próbálják elejét venni, hogy a kritikus szakaszon a patak vizét három vezetékbe terelték. Közölték: ellenőrzés alatt tartják a helyzetet és meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy megállítsák a víz behatolását, ami komoly gondokat okozhat a tárnákban.



A vízügyi igazgatóság szerdán a fejleményeket ismertetve közösségi oldalán azt írta, hogy három, 127 méter hosszú vezetékkel "hidalják át" a kritikus szakaszt. Arról is beszámoltak, hogy egy szivattyút is a helyszínre szállítottak, melynek használatára a bánya, valamint a vízügy parajdi és gyergyószentmiklósi alkalmazottait is betanították. Emellett a patak vízszintjét is folyamatosan ellenőrzik.



A Hargita megyei bányát tavaly is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, melynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.



A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, 2023-ban 570 ezren keresték fel. A felszín alatt 120 méterre található látogatható csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem is várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségügyi panaszra is javallott.