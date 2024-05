Meglőtték Robert Ficót! - videók

Meglőtték Robert Fico szlovák miniszterelnököt a kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után, a politikust helikopteren szállították kórházba - írja a Napunk.sk. A lövések a helyi kultúrház előtt dördültek el, amikor a politikus az emberek közé ment. Ficót legalább egy találat érte a hasán, állapota a legutóbbi hírek szerint súlyos.



Úgy tűnt, a kormányfő épp kezet fogott volna valakivel, amikor eldördült a lövés. A helyszínen három–négy lövést lehetett hallani. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. A helyszínt és a környéket evakuálták. A parlament ülését felfüggesztették.

Lapértesülések szerint túl van az életveszélyen – erősítette meg több forrás is a Denník N-nek. Hasi, kéz- és lábsérülést szenvedett. Jelenleg a besztercebányai kórházban kezelik. A Pluska című lap szerint Ficót megműtik. A JOJ TV információi szerint Ficót egy 71 éves lévai férfi lőtte meg. A Markíza középkorú férfiről ír.



Ivan Korcok a miniszterelnök elleni támadást elfogadhatatlan erőszakos cselekménynek minősítette, és önmérsékletre szólított fel a bűncselekmény kivizsgálásáig. „Őszintén jobbulást kívánok neki. Bízom abban, hogy a biztonsági erők kivizsgálják ezt az elfogadhatatlan erőszakos cselekményt”.



Ha a kormányfő hosszabb orvosi ellátásra szorul, helyére valamelyik miniszterelnök-helyettes lép, ő hívja össze és vezeti a kabinet ülését. A négy miniszterelnök-helyettes közül nagy valószínűséggel Robert Kalinák (Smer) védelmi miniszter veheti át a kormányfői teendőket.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister - HNonline.



Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv