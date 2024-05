Izraeli-palesztin

Izrael új átkelőhelyet nyitott a Gázai övezetbe szánt humanitárius segélyszállítmányoknak

Izrael új átkelőhelyet nyitott vasárnap a Gázai övezetbe szánt humanitárius segélyszállítmányoknak: az övezet északi határán kialakított, Nyugat-Erez nevűt, bár az építkezés még nem teljesen fejeződött be ott. Az első napon mintegy negyven kamionnyi segély haladt át rajta.



A legtöbb humanitárius segély délen, Kerem Salomnál jut be a Gázai övezetbe.



Az izraeli erők (IDF) hadműveletet kezdtek a Gázai övezet északi részén fekvő Dzsabaliában, mert információik szerint visszatértek oda a Hamász iszlamista terrorszervezet már egyszer felszámoltnak hitt egységei. A légierő a szárazföldi csapatok bevonulása előtt mintegy harminc célpontot támadott a térségben. Az izraeli szárazföldi csapatok délen, az Egyiptomba vezető rafahi átkelő gázai oldalán folytatták hadműveletüket. Számos alagútlejáratot és rakétavetőt találtak és semmisítettek meg.



Az elmúlt egy napban az izraeli légierő összesen több mint százötven célpontot támadott az övezetben az IDF szóvivőjének közlése szerint. Rakétakilövő állásokat, fegyverraktárakat, katonai célra használt épületeket, megfigyelőállomásokat, alagutakat és egyéb terrorista infrastruktúrát támadtak.



A Gázai övezet határa mentén fekvő Szderót városra négy rakétát indítottak el a palesztin fegyveresek az övezetből. Emiatt a helyi önkormányzat bejelentette, hogy az Emlékezés napjának ünnepségét a város zárt, védett helyiségében fogják megtartani, és később döntenek arról, hogy hétfőn megrendezik-e a gyászünnepséget a városi temetőben.



Izrael északi, libanoni határán is tovább folytatódtak a harcok vasárnap. Az IDF gyanús légi eszköz elfogását jelentette, amely Libanonból hatolt be az ország területe fölé. Lelövése nem okozott kárt sem emberéletben, sem anyagiakban. Vasárnap reggel légiriadó volt az ország legészakibb tengerparti városában, Nahariában, ami után az IDF Libanonból berepülő támadó drónokat azonosított.



Vasárnap délután a Hezbollah libanoni síita szervezethez közeli, Al-Akbar című újság Dél-Libanonban végrehajtott izraeli légicsapásokról számolt be. Előzőleg a Hezbollah közölte, hogy fegyveresei lőtték a vitatott hovatartozású libanoni-izraeli-szíriai határvidéket.



A libanoni Ad-Diyar című lapnak úgy nyilatkozott a Hezbollah több tisztségvielője vasárnap, hogy szervezetük fokozatosan változtat harci stratégiáján Izraellel szemben. Kivonják harcosaikat a határ menti régióból a felderítő és hírszerző egységek kivételével, és inkább drónokkal támadnak, amelyek nagy sebességükkel sikeresen kikerülik az izraeli légvédelmi rendszereket, valamint rövid és közepes hatótávolságú rakétákat indítanak Izrael ellen. Emellett megerősítik Izraelen belüli hírszerző hálózatukat.