A gyártó több biztonsági kérdéssel is szembesül

Újabb repülőgép-baleset árnyékolja be a Boeing vizsgálatát

A héten egy Boeing-gyártmányú repülőgép balesetet szenvedett, és három másik is műszaki problémákkal küzdött, ami ismét az amerikai repülőgépgyártó óriásvállalat gyártási problémáira irányítja a figyelmet.



A United Airlines 737-800-as sorozatú utasszállító repülőgépe pénteken, mintegy 40 perccel a felszállás után kényszerleszállást hajtott végre. A japán Fukuokából Guamba tartó UA166-os járat „fékszárnyproblémát” jelentett.



Csütörtökön a kora reggeli órákban az Air Senegal 737-38J típusú repülőgépe a szenegáli Dakarban található Blaise Diagne nemzetközi repülőtérről (AIBD) való felszállás közben lecsúszott a kifutópályáról. A Maliba, Bamakóba tartó járat fedélzetén 73 utas és hat főnyi személyzet tartózkodott. Az incidensben tizenegyen sérültek meg, közülük négyen súlyosan.



Szerdán délután a Corendon Airlines Boeing 737-800-as járatának első futóművénél kirobbant egy gumiabroncs, amikor megérkezett a dél-türki Gazipasa-Alanya repülőtérre (GZP). A fedélzeten tartózkodó mind a 190 embert biztonságosan kimenekítették, de a kerékagyak súlyosan megsérültek - közölte a repülőtéri hatóság.



Korábban ugyanezen a napon egy Boeing 767-esnek kellett kényszerleszállást végrehajtania az isztambuli repülőtéren (IST). A FedEx által üzemeltetett FX6238-as járat Párizs Charles de Gaulle (CDG) repülőtérről érkezett, de „műszaki probléma miatt az első futómű kinyitása nélkül kellett leszállnia” - áll az isztambuli repülőtér üzemeltetőjének közleményében.



Selahattin Bilgen, az isztambuli repülőtér vezérigazgatója szerint egy napba telt, amíg a repülőgépet biztonságosan el tudták mozdítani a 16R futópályáról.



A problémasorozat azután következett be, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) bejelentette, vizsgálatot indított a Boeing egyik gyárával szemben. A Boeing 787 Dreamliner repülőgépet gyártó dél-karolinai üzemben dolgozók kihagyhatták a kötelező ellenőrzéseket és meghamisíthatták a nyilvántartásokat - közölte a hivatal.



A repülőgépgyártó vállalat 787-es repülőgépével nem ezek az első problémák, amelyekért főként az Oroszország elleni amerikai szankciókat okolta, miszerint megzavarták egy kulcsfontosságú alkatrész gyártását.



A Boeing 2019-2020-ban jelentős veszteségeket szenvedett el, miután az FAA halálos balesetek sorozata miatt az összes 737-MAX gépet repülési tilalom alá helyezte. Az ügynökség végül a rossz érzékelők és szoftverproblémák kombinációját okolta a balesetekért, a Boeing pedig azóta is ragaszkodik ahhoz, hogy a gépek tökéletesen biztonságosak. A kiszivárgott belső feljegyzések azonban mást sugalltak.

Az elmúlt három hónapban a Boeing két informátora is holtan került elő. A 45 éves Joshua Dean május 2-án hirtelen halt meg antibiotikum-rezisztens tüdőgyulladásban. A Spirit AeroSystems egykori alkalmazottja a 737-MAX gyártása során alkalmazott laza előírások miatt keltett riadalmat.



John Barnettet, a Boeing korábbi minőségellenőrzési vezetőjét márciusban találták holtan, éppen azelőtt, hogy tanúvallomást kellett volna tennie a vállalat ellen indított feljelentő perben. A hatóságok öngyilkosságnak minősítették az esetet.