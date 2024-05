Izraeli-palesztin

A Hamász elfogadott egy egyiptomi-katari tűzszüneti javaslatot

A Hamász elfogadja azt a tűzszüneti javaslatot a Gázai övezeti háborúval kapcsolatban, amelyet Egyiptom és Katar mint közvetítők dolgoztak ki - jelentette be hétfőn este Iszmail Haníje, a palesztin iszlamista terrorszervezet politikai irodájának vezetője. Izrael hivatalosan még nem reagált a javaslatra.



Haníje a katari miniszterelnökkel és az egyiptomi titkosszolgálat vezetőjével együtt jelentette be szervezetének döntését. Ezt követően a Hamász egyik tisztségviselője azt mondta: "megegyeztünk egy hathetes tűzszünetben".



Joe Biden amerikai elnök nem sokkal a Hamász bejelentése előtt telefonon beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és az izraeli média közlése szerint azt mondta neki, hogy a tűzszünet a legjobb módja annak, hogy megkíméljék a túsznak elhurcolt izraeliek életét.



Izrael hivatalosan még nem reagált a tűzszüneti javaslatra, de a ynet hírportálnak úgy reagált egy meg nem nevezett "magas rangú kormánytisztviselő", hogy "ez egy egyoldalú javaslat, amelynek kidolgozásában Izrael nem vett részt, és előzetesen nem erről beszéltünk az egyiptomiakkal. Ez a Hamász trükkje, hogy Izraelt visszautasítónak láttassa" - mondta.



Hozzátette: "Ez egy olyan javaslat, amely soha nem került szóba az izraeli kormányfő és az amerikai elnök közötti beszélgetésekben, és teljesen ismeretlen mind Izrael, mind az Egyesült Államok számára. De megvizsgáljuk."



Röviddel a Hamász bejelentését követően a palesztin szervezet fogságában lévő izraeli túszok családtagjai elkezdték akadályozni a forgalmat több főútvonalon Tel-Avivban. "A kormány a megállapodási javaslatok elutasításával a Hamász túszainak életével játszik" - mondták. "Ahelyett, hogy megállítaná a háborút, hogy az összes túsz hazatérhessen, a kormány egy Rafah elleni támadással fenyeget, amely veszélyezteti az életüket" - tették hozzá.



Hétfőn Joáv Galant védelmi miniszter azt mondta a túszok családtagjainak, hogy "a terrorszervezet visszautasít minden alkut", s ez arra kötelezi Izraelt, hogy cselekedjen Rafahban.



Gázavárosban és Rafahban viszont a palesztinok ünnepelték, hogy a Hamász elfogadott egy javaslatot.



Halil al-Hajja, a Hamász gázai helyettes vezetője elmondta, hogy az elfogadott javaslatnak az első, negyven napra vonatkozó része szerint ideiglenes tűzszünet volna a felek között, amelynek során az izraeli hadsereg kelet felé kivonulna a Gázai övezet sűrűn lakott területeiről. Emellett naponta 8 órára, a túszelengedések napján pedig 10 órára repülési tilalmat vezetnének be a Gázai övezet felett, és fokoznák a humanitárius segélyek és az üzemanyag bejuttatását a területre. A források szerint harminchárom izraeli túszt engedne szabadon a Hamász, nőket, 19 év alatti és 50 év fölötti férfiakat, valamint betegeket és sebesülteket. Cserébe Izrael elenged minden izraeli katonáért negyven és minden izraeli civilért húsz bebörtönzött palesztint.

A közvetett tárgyalások újraindulnának a fegyverszünet 16. napján, hogy megállapodjanak a Gázai övezet fenntartható nyugalmának helyreállításáról a tűzszünet második és harmadik szakaszában.



A második, 42 napos szakaszban az összes megmaradt foglyot szabadon engednék, cserébe további palesztin foglyokért, és az izraeli hadsereg teljesen kivonulna Gázából. A harmadik, utolsó, és szintén 42 napos szakaszban a Hamásznak át kell adnia minden olyan izraeli holttestét, akit az október 7-i terrortámadásban meggyilkoltak vagy a fogságban meghalt, cserébe az izraeli börtönökben meghalt palesztin foglyok holttestéért.