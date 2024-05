Demonstráció

Palesztinpárti és klímaaktivisták foglalták el egy belgiumi egyetem kampuszát

A flandriai Genti Egyetem diákjainak egy csoportja, mintegy száz hallgató hétfő reggel elfoglalta az oktatási intézmény kampuszát, és felszólította az igazgatótanácsot, hogy szakítsa meg a kapcsolatokat Izraellel, valamint vállaljon erőteljesebb kötelezettségeket a zöld átállás mellett - írta a The Brussels Times című belga hírportál a szervezőket idézve.



A fosszilis energia használatának felszámolásáért, valamint a palesztin emberek jogaiért kiálló két diákszervezet, az End Fossil Ghent és a Ghent Students for Palestine közösen szervezte az akciót, hogy felhívják a figyelmet az egyetem vezetőségének "képmutatására." A két hallgatói szervezet ugyanis az igazgatótanácsnak április végén küldött levelében azt kérte, hogy az intézmény álljon elő egy menetrendet tartalmazó "cselekvési tervvel", amelyben felvázolják, hogyan szüntetik meg kapcsolataikat a "palesztinok folyamatos etnikai tisztogatásában bűnrészes izraeli intézményekkel", továbbá milyen kötelező erejű intézkedéseket határoznak meg az egyetem zöld átállása érdekében. Mivel az igazgatótanács nem válaszolt megkeresésükre, a diákszervezetek tagjai most megkezdték a kampusz megszállását. Terveik szerint a demonstráció szerdáig tart.



Az egyetem vezetése nem hagyta jóvá a diákok tiltakozási kérelmét, de az intézmény több oktatója nyílt levélben támogatta az akciót, és elítélte az egyetem azon döntését, hogy továbbra is fenntartja kapcsolatát Izraellel.



A szomszédos Hollandiában az Amszterdami Egyetem kampuszát ugyancsak palesztinpárti diákok foglalták el, és ők is azt kérik az egyetem vezetőségétől, hogy szakítsa meg kapcsolatait az izraeli felsőoktatási intézményekkel a Gázai övezetben zajló izraeli offenzíva miatt.



Az NlTimes hírportál beszámolója szerint a tiltakozók sátrat vertek az egyetem udvarán, és ultimátumot adtak ki, amelyben azt követelték, hogy az oktatási intézmény hozza nyilvánosságra az izraeli tudományos intézetekkel és vállalkozásokkal való kapcsolatait, és szakítsa meg az együttműködést azokkal az intézményekkel, amelyek kapcsolatba hozhatók a palesztin területeken elkövetett erőszakkal. A demonstrációhoz további két amszterdami egyetem diákjai is csatlakoztak.



Az Amszterdami Egyetem vezetésének képviselője a holland hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy mérlegelik a feljelentést a tüntetők ellen. Amennyiben a tiltakozó diákok a kampuszon éjszakáznak, az egyetem vezetősége panasszal fog élni - tette hozzá.