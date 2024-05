Izraeli-palesztin

Izrael elfoglalta a határátkelő gázai oldalát Rafahban

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfő éjjel elfoglalta rafahi határátkelő gázai oldalát az egyiptomi határnál - közölte az IDF szóvivője kedden.



Az IDF közlése szerint az izraeli egységek több mint százötven célpontot támadtak meg, megöltek mintegy húsz terroristát, és találtak három alagútlejáratot a rafah elleni eddigi hadjáratban. Az éjjeli hadművelet során a palesztin iszlamisták robbanószerrel teli autóval próbálták megtámadni az izraeli erőket, de a járművet megsemmisítették.



A hadseregben úgy vélik, hogy a megtalált alagutak a Hamász földalatti védelmi útvonalának részei, és nem tartoznak az egyiptomi területre tartó járatokhoz.



Váel Abu Omar, a rafahi határőrség szóvivője is elmondta, hogy izraeli erők érkeztek a Gázai övezet területén lévő rafahi átkelőhöz. Közölte, hogy a katonai tevékenység miatt leállították az átkelőnél az Egyiptomból érkező áru- és személyforgalmat.



Az izraeli rendőrség hétfő este letartóztatott hat szélsőséges jobboldali aktivistát, akik megpróbálták megakadályozni, hogy a humanitárius segélyszállító teherautók eljussanak a Gázai övezetbe.



A rendőrség közleménye szerint a tüntetők egy része megrongálta a teherautókat és azok tartalmát. A "9-es parancs" nevű szélsőséges izraeli jobboldali nacionalista szervezet jelentkezett az akció elkövetőjeként, melynek aktivistái az elmúlt hetekben a segélyek gázai átadása ellen tüntettek, megzavarták a kamionforgalmat az asdódi kikötőben és a Kerem Salom-i gázai átkelőnél. A Kerem Salom-i határátkelő biztonsági okokból egyelőre szintén zárva van - tudatta az izraeli hadsereg.



A Hamász által hétfőn este elfogadott tűzszüneti javaslat csak kisebb változtatásokat tartalmaz az Izrael és az Egyesült Államok indítványozta legutóbbi változathoz képest - mondta a The New York Times című amerikai lapnak két, a javaslatok részleteit ismerő forrás. A források szerint ez komoly javaslat, és Izraelnek el kell döntenie, hogy elfogadja-e.



A katari külügyminisztérium bejelentette, hogy kedden elindítja közvetítő delegációját Kairóba, a tűzszünetet és a túszok szabadon bocsátását célzó, Izrael és Hamász közötti megállapodás érdekében. "A Hamász válasza a javaslatra pozitívnak minősíthető" - közölték.



A libanoni síita Hezbollah dróntámadásában elesett két, 31 éves izraeli tartalékos katona hétfőn a libanoni határnál fekvő Metulában, ahol a házak jelentős részét lerombolták a libanoni rakéták, s amelynek lakóit már hónapok óta kitelepítették az állandó belövések miatt.