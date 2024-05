Illegális bevándorlás

Lampedusán díszpolgár lett a több mint 50 év után született első gyermek, aki bevándorló

A Maria nevet kapta, és elefántcsontparti édesanyától jött világra a kislány, aki az utóbbi ötvennégy évben az első szülött volt az olaszországi Lampedusa szigetén, ezért díszpolgárságban részesítik - jelentette be a polgármester csütörtökön.



Lampedusán utoljára 1970-ben született gyerek.



Filippo Mannino polgármester, a Liga jobboldali párt politikusa hangoztatta: annyira rendkívüli eseményről van szó, hogy úgy döntöttek, díszpolgári címet adnak a kislánynak, valamint a városközpontban található játszóteret is róla nevezik el.



Hozzátette: számtalan csecsemő és kisgyerek érkezik a migránsokkal teli csónakokon és hajókon a sziget partjaira, és az sem számít ritkaságnak, hogy a nők a tengeri átkelés közben hozzák világra gyermekeiket. Lampedusán azonban az utóbbi ötvennégy évben nem született gyermek. A helyi nők kivétel nélkül a szomszédos Szicília kórházaiba járnak át szülni, mivel Lampedusán nincsen erre alkalmas kórház.



A kislány 2021 júliusában jött világra. Elefántcsontpartról származó, harmincnyolc éves édesanyja másik két gyerekkel együtt kelt át az észak-afrikai partokról. Lampedusára érkezése után a kikötőhöz közeli egészségügyi központban indult meg a szülés, és a nőt már nem volt idő máshova szállítani.



A kislány a Maria nevet kapta az édesanyát segítő olasz ápolónőről.



A díszpolgárságot szombaton nyújtják át a kislánynak, aki édesanyjával és testvéreivel Szicíliában él.



"Maria azokat jelképezi, akiknek sikerült átkelniük a tengeren, és azokat is, akiknek ugyanaz nem sikerült" - indokolta Filippo Mannino hangsúlyozva, hogy Olaszország mindig is élen járt a gyermekek jogainak védelmében, akárkiről is legyen szó.



Ezzel egy időben a Lampedusánál 2013 októberében történt hajószerencsétlenség áldozatainak azonosításával megbízott szakbizottság bejelentette, hogy sikerült azonosítani egy újabb, ez idáig ismeretlen áldozatot. A hajó a sziget partjainál borult fel, 386-an veszítették életüket, egy részük beszorult a tenger alá süllyedt hajótestbe. Akiket eddig azonosítani tudtak, a szicíliai Caltagirone temetőjében helyezték örök nyugalomra.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNCHR) most közölt adatai szerint év eleje óta több mint négyszázan haltak meg a Földközi-tenger migrációs útvonalain, nyolcvanöt százalékuk a tenger nyugati medencéjében. A legtöbben áprilisban vesztek a vízbe.



Januárban és februárban majdnem egyforma létszámban, közel 2300-an érkeztek az olaszországi partokra, márciusban viszont már több mint 6800-an, áprilisban pedig több mint 4700-an.



A legtöbben Banglades, Szíria, Tunézia, Guinea, Egyiptom és Pakisztán állampolgárai voltak.