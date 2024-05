Holokauszt

A holland ügyészség nem folytat nyomozást a Nemzeti Holokauszt Múzeum megnyitóján tüntetők ellen

2024.05.04 22:01 MTI

A holland ügyészség elutasítja a Központi Zsidó Konzultáció (CJO) nevű szervezet által benyújtott feljelentést azok ellen, akik március 10-én az amszterdami Nemzeti Holokauszt Múzeum megnyitóján tüntettek - közölte pénteken a testület (OM).



A CJO azért tett feljelentést, mert a tüntetők szerinte zsidóellenes szavakkal illettek egy, a múzeum megnyitójára érkező kisebb csoportot. A szervezet szerint a Juden raus! (ki a zsidókkal!) szlogen hangzott el, de azt a demonstrálok azt is kiabálták, hogy a "zsidók rohadjanak meg".



A rendőrség ezért büntetőeljárást indított az ügyészség vezetésével, mivel az ilyen gyalázkodás a gyűlöletbeszédről szóló törvények értelmében büntetendőnek minősül.



Az ügyészség szerint a nyomozás nem vezetett konkrét gyanúsítottakhoz. "A vizsgálat után úgy tűnik, hogy az incidensnek nem volt szemtanúja, és nem készült olyan videofelvétel, amely bizonyítaná a vádakat" - közölte az ügyészség.



Közleményükben hozzátették: a rendőrségnek nem sikerült felvételeket szereznie a megnyitó helyszínéről, a Wertheimparkról. A múzeum biztonsági emberei is arról tájékoztatták a rendőrséget, hogy nem tapasztaltak gyűlöletbeszédet az eseményen. A rendőrség nem tudott felkutatni szemtanúkat, akik hallhatták a bűncselekménynek minősülő kijelentéseket.



Az OM közölte, hogy folytatja a nyomozást, ha szemtanúk jelentkeznek, vagy olyan kamerafelvételeket nyújtanak be, amelyek esetleg a gyanúsítottakhoz vezethetnek. Femke Halsema, Amszterdam polgármestere korábban azt jelentette a városi tanácsnak, hogy a múzeum megnyitása során nem észleltek bűncselekménynek minősülő megnyilvánulásokat.



A márciusi múzeummegnyitón részt vett Jichák Herzog izraeli elnök is. Az ünnepséget jelentős biztonsági intézkedések mellett tartották. A helyszínen úttorlaszokat emeltek, ahol mintegy kétezren csatlakoztak az izraeli elnök részvétele ellen tiltakozók csoportjához. A megnyitót megelőzően több mint kétszáz hollandiai mecsetet és számos palesztinbarát szervezetet tömörítő ernyőszervezet, a K7 fejezte ki tiltakozását amiatt, hogy Hercog is részt vesz az eseményen, és arra szólította fel Vilmos Sándor holland királyt, hogy ne fogadja az izraeli elnököt.