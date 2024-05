Illegális bevándorlás

A belga parlament jóváhagyta, hogy a Frontex Belgium területén is végezhessen ellenőrzéseket

Célja az, hogy az ügynökség alkalmazottai Belgium különböző belépési pontjain, köztük a Brüsszel-Midi vasútállomáson és a kulcsfontosságú repülőtereken is bevethetők legyenek. 2024.05.04 21:00 MTI

A belga képviselőház plenáris ülése elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex ellenőrzéseket végezhessen Belgium területén, ezzel is erősítve az illegális migráció és a nemzetközi bűnözés elleni fellépést - írta az RTBF közszolgálati média pénteken.



Az Annelies Verlinden kereszténydemokrata belügyminiszter által előterjesztett törvényjavaslat célja az, hogy az ügynökség alkalmazottjai Belgium különböző belépési pontjain, köztük a Brüsszel-Midi vasútállomáson és a kulcsfontosságú repülőtereken is bevethetők legyenek. A Frontex csak belga rendőrök jelenlétében és felügyelete alatt avatkozhat be, és számuk nem haladhatja meg a 100 főt. Az ügynököknek jogukban áll majd letartóztatásokat, őrizetbe vételeket és akár kitoloncolásokat is végrehajtani, míg korábban ezek a hatáskörök belga rendőrséghez tartoztak.



A Brussels Times hírportál azt írja, hogy több emberi jogi szervezet aggodalmának adott hangot a törvényjavaslat megfogalmazásával kapcsolatban, és azzal érvelnek, hogy a szöveg teret engedhet az értelmezésnek, hogy a Frontex a belga hatóságok felügyelete nélkül is eljárhat. A civil szervezetek számára ez veszélyes precedenst jelent, tekintve, hogy a Frontex korábban is "rosszul bánt" a migránsokkal és menedékkérőkkel - írja a lap.



Thomas Willekens a flamand menekültjogi szervezet munkatársa azt nyilatkozta a lapnak, hogy Frontex ügynökeinek biztosított hatáskörök "homályosan vannak megfogalmazva" ami lehetővé teszi számukra, hogy Belgium területén bárhol letartóztatásokat hajtsanak végre, ami az emberi jogok megsértéséhez vezethet.