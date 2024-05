Ukrajnai háború

Az ukrán jegybank megtiltotta, hogy drónokat és hőkamerákat fogadjanak el pénzintézetek adósságfedezetként

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) megtiltotta a bankoknak és pénzintézeteknek, hogy drónokat, hőkamerákat és más hasonló, kettős felhasználású eszközöket fogadjanak el személyi kölcsönök fedezeteként - számolt be pénteken a jegybank sajtószolgálata.



A tilalmat az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) április 20-án hozott, az internetes szerencsejátékok negatív következményeinek elhárításáról szóló határozata alapján vezette be a nemzeti bank.



A tiltó határozatot a jegybank igazgatótanácsa csütörtökön hagyta jóvá, és pénteken lépett hatályba. A határozat olyan eszközökre vonatkozik, amelyek katonai célra is felhasználhatók, és szerepelnek a kettős felhasználású termékek jegyzékében, amelyet az ukrán kormány még 2004. január 28-i határozatában hagyott jóvá. Ez a kormányhatározat szabályozza a kettős felhasználású termékek nemzetközi szállítása feletti állami ellenőrzés gyakorlását, mellékletében pedig felsorolja a hatálya alá eső eszközöket, úgymint a pilóta nélküli légi járműveket - azaz drónokat -, az éjjellátó eszközöket, a hőkamerákat és más hasonlókat.