Elutasította a román legfelsőbb bíróság a Békás-szoros ügyében benyújtott rendkívüli felülvizsgálati kérelmet

Elutasította a román legfelsőbb bíróság a rendkívüli felülvizsgálati kérelmet, amelyet a Hargita megyei önkormányzat nyújtott be a Békás-szoros közigazgatási hovatartozása ügyében - ismertette a pénteken nyilvánosságra hozott döntést a Székelyhon.ro.



A székelyföldi hírportál szerint a legfelsőbb bíróság csütörtökön döntött, de csak pénteken hozták nyilvánosságra az ítéletet. Eszerint a kérelem megalapozatlan, ezért elutasították. Az ítélet nem végleges, a legfelsőbb bíróságon megfellebbezhető.



Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök tavaly novemberben jelentette be, hogy a megyei önkormányzat a román legfelsőbb bírósághoz fordul a Békás-szoros közigazgatási hovatartozása ügyében és a moldvai Neamt megyével évek óta folytatott határper újratárgyalását kéri.



A Hargita megyei önkormányzat jogászai azzal indokolták a rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtását, hogy szerintük ellentmondásos az ügyben egy hónappal korábban hozott jogerős ítélet indoklása.



A Marosvásárhelyi Ítélőtábla tavaly október elején utasította el a Hargita megyei önkormányzat fellebbezését a székelyföldi és moldvai megye közötti határperben. Ezzel helybenhagyta a Hargita Megyei Törvényszék korábbi alapfokú ítéletét, miszerint Erdély egyik legjelentősebb természeti látványossága közigazgatásilag Neamt megyéhez tartozik.



A székelyföldi megye közgyűlése a 2022-ben indított perrel másodszor próbálta módosíttatni a Hargita és Neamt megye közötti határt. A korábbi per több mint tíz évig tartott, a jogerős ítélet a moldvai önkormányzatnak adott igazat.



A 2022-ben indított második perben a Hargita megyei önkormányzat azt kérte a bíróságtól: érvénytelenítsék a Hargita megyei Gyergyószentmiklós és a Neamt megyei Almásmező közigazgatási határait megállapító, 1998-ban készült jegyzőkönyvet, mert a határmegállapító bizottságban nem vettek részt a két megyei közgyűlés képviselői, holott ez megyehatár is egyben.

A székelyföldiek a 2022-ben indított újabb bírósági eljárás során arra is hivatkoztak, hogy az említett jegyzőkönyvben megállapított határ nem azonos a romániai közigazgatási határokról szóló 1968-as törvényben szereplővel.



A Hargita megyei önkormányzatot képviselő Kovács Zsolt jogász a rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtása kapcsán közölte: kérésük procedurális jellegű, ha a legfelsőbb bíróság jogosnak ítéli, akkor a per újratárgyalását rendeli el a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál, vagy akár az alapfokon eljáró Hargita megyei Törvényszéken.



A Székelyföld egyik legnagyobb látványosságának számító Békás-szoros egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymás-hegységben. 1971-ben védetté nyilvánították, jelenleg a Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park része, mely az egyetlen székelyföldi nemzeti park. A szoros kisebb része Neamt, nagyobb része Hargita megye területén van. Térségében számos természeti látványosság található, mint a Gyilkos-tó, a Nagy-Hagymás, vagy az Egyes-kő.