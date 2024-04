Migráció

Erősödő antiszemitizmus veszélyére hívták fel a figyelmet olasz politikusok

Az olaszországi egyetemeket hetek óta baloldali, palesztinbarát hallgatói csoportok foglalták el azt követelve, hogy az oktatási intézmények szakítsák meg együttműködéseiket az izraeli egyetemekkel és kutatóközpontokkal, amire a rektorok nemet mondtak. 2024.04.28 10:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olaszországban a jobboldali kormányerők és a baloldali ellenzék politikusai is az antiszemitizmus erősödése veszélyére hívták fel a figyelmet, miután Milánóban migráns fiatalok zsidó tüntetőkre támadtak rá, és palesztinbarát csoportok részéről agresszió ért újságírókat is.



Andrea Pellicini, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt képviselője úgy nyilatkozott péntek este, hogy "egyre nő a gyűlölethullám Izrael ellen, és fennáll a veszély, hogy a helyzet elfajul, veszélynek téve ki a zsidó vallású állampolgárokat és az izraelieket Olaszország területén".



Hangoztatta, hogy minden félnek "vissza kell fognia a hangvételt, és a leghatározottabban el kell utasítania minden erőszakot, így a verbálisat is".



Andrea Pellicini a milánói dóm téren történtekre reagált, miután a második világháború végére és a náci-fasizmus alól való felszabadulásra emlékező április 25-i nemzeti ünnepen egy csoport észak-afrikai fiatal zsidó felvonulókra támadt, akik a megemlékezésen vettek részt.



"Lehetetlenné vált zsidóként utcára vonulni" - jegyezte be közösségi oldalán Emanuele Fiano, a baloldali Demokrata Párt (PD) jelöltje a következő európai parlamenti választásokon, akinek apja az auschwitzi haláltábor egyik túlélője volt. Emlékeztetett, hogy annak az úgynevezett Zsidó Brigádnak a képviselőit érte támadás Milánóban, amelynek ötezer tagja az olasz ellenállással együtt harcolt a náci-fasizmus ellen.



Maurizio Gasparri, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) politikusa, a parlament médiafelügyelő bizottsága elnöke szolidaritását fejezte ki David Parenzo zsidó származású újságírónak, aki ellen palesztinbarát egyetemista csoportok tüntettek az egyik kereskedelmi csatorna székháza előtt pénteken.

"Rómában is súlyos méreteket öltött a zsidókkal szembeni intolerancia" - hangsúlyozta Gasparri arra utalva, hogy a sajtó több tagját érte fenyegetés vagy agresszió Izrael melletti kiállása miatt.



A hatóságok pénteken bejelentették, hogy letartóztatták és elrendelték a kiutasítását annak a 21 éves egyiptomi férfinak, aki a milánói dóm téren rátámadt a zsidó emlékezőkre. A férfit többek között etnikai és vallási diszkriminációval és agresszióval vádolják.



A fiatal férfi 2021-ben érkezett Olaszországba, azóta tartózkodási engedély nélkül kőművesként, feketén dolgozott, büntetett előéletű. Tíz társával együtt Milánó belvárosában tartózkodott, amikor először vitába bocsátkozott a zsidó megemlékezőkkel, majd megpróbálta elvenni tőlük a zászlóikat. A rendőrség szerint a férfi bottal támadt a zsidó megemlékezőkre, és az őket kísérő biztonsági szolgálat embereire.



A férfi társai ellen is eljárás indult: mindannyian bevándorlóként érkeztek az országba vagy letelepedett migráns családok gyerekei.



Davide Romano, a Zsidó Brigádnak szentelt milánói múzeum igazgatója rávilágított, hogy arab fiatalok támadásáról volt szó, akik békés megemlékezőkre támadtak. Úgy vélte, nem tartotta vissza őket semmi, hiszen a közelben ott voltak a palesztinbarát tüntetők, akik a Hamász palesztin terrorista szervezetet éltették.