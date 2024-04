Külföld

A spanyol miniszterelnök lemondását fontolgatja

A spanyol miniszterelnök hétfőig átgondolja, hogy lemond-e posztjáról, miután bíróság vizsgálja felesége érintettségét egy korrupciós ügyben - erről Pedro Sánchez maga számolt be az X közösségi oldalon, az állampolgárokhoz intézett szerdai nyílt levelében.



Mint írta, a Manos Limpios (Tiszta kezek) nevű "szélsőjobboldali szervezet" bejelentése nyomán indított előzetes eljárást feleségével, Begona Gómezzel szemben egy madridi bíróság, befolyással üzérkedés és üzleti korrupció gyanúját vizsgálva.



A kormányfő hangsúlyozta: a szervezet feljelentése "ultrakonzervatív sajtóorgánumok állítólagos információi" alapján született, amelyekkel szemben, "valótlanságuk miatt", felesége jogi lépéseket tett.



"Tudatában vagyok, hogy nem azért jelentették fel Begonát, mert valami törvénytelent tett, hanem mert a feleségem; ők is tudják, hogy nincs ügy" - fogalmazott Pedro Sánchez.



Levelében kifejtette: az elszenvedett támadások valójában az általa képviselt "gazdasági haladáson, a társadalmi igazságosságon és a demokratikus megújuláson alapuló" progresszív politikai lehetőség ellen irányulnak, amelyet "spanyolok milliói támogattak választásról választásra".



"Így olvasom azt a helyzetet, amelyet szeretett hazánk él át: jobboldali és ultrajobboldali érdekek koalíciója, amely nem tűri Spanyolország valóságát, nem fogadja el a szavazóurnák verdiktjét" - érvelt.



A miniszterelnök kifejtette: sokszor feledésbe merül, hogy a politikusok mögött emberek állnak, felesége pedig tehetetlenül éli meg a mindennapos sárdobálást.



Pedro Sánchez levelét azzal zárta, hogy meg kell állnia és átgondolnia, hogy továbbra is a kormány élén álljon vagy lemondjon-e "erről a magas kitüntetésről", ezért a következő öt napban minden nyilvános programját lemondja, és hétfőn nyilatkozik arról, miként döntött.