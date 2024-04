Tüntetés

Brüsszelben tiltakozást szerveztek a tanárok, több ezren vonultak utcára

A túlterheltség, a munkaerőhiány és a tanítás alacsony minősége ellen demonstráltak kedden Brüsszelben a belga tanárok- írta az RTBF közszolgálati hírportál.



A hírportál szerint a demonstrálók - az ország északi és déli részéből érkezett általános iskolai tanárok és igazgatók - azt az üzenetet akarják eljuttatni a politikusoknak, hogy a választási kampányban ne feledkezzenek meg az oktatásról, amikor a francia ajkú belga régió, Vallónia és a főváros alkotta közösség, valamint a flamand közösség kormányalakításáról tárgyalnak.



A több ezer tüntető a brüsszeli központi pályaudvar előtt gyülekezett a reggeli órákban és a francia nyelvű közösségi kormányt alkotó pártok székhelye elé vonultak. A rendőrség becslése szerint 5400 ember volt jelen az eseményen.



A június 9-i belgiumi választások előestéjén a tanárok meg akarják ismételni követeléseiket, amelyek egyaránt vonatkoznak a személyzet munkakörülményeire és a diákok tanulási feltételeire.



Ragaszkodnak az osztálylétszám csökkentéséhez, és azt is szeretnék is elérni, hogy megszűnjenek a "gettóiskolák", ahol a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók koncentrálódnak. Azt követelik továbbá, hogy vonják vissza a tanárok értékeléséről szóló rendelet azon elemét, amely "pedagógiai működési zavarok" esetén szankciókat helyez kilátásba ellenük. Fontos számukra az is, hogy több pénzt fordítsanak az oktatásra, amelyet - véleményük szerint - "nem szabad, hogy kizárólag a munkaerőpiac vezéreljen".



Tavaly áprilisban ugyanezen okok miatt szerveztek tüntetést a belga pedagógusok.