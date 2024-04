Vatikán

Megérkeztek a Magyar Nemzeti Zarándoklat résztvevői Rómába

2024.04.23 10:18 MTI

Ezerötszázan érkeztek Magyarországról, a magyarok lakta határon túli területekről és a nyugati magyar közösségektől a Magyar Nemzeti Zarándoklatra, amely Rómában a lateráni Szent János-bazilikában bemutatott magyar nyelvű misével kezdődik kedden.



Az olasz fővárosnak a Szent Péter-bazilika utáni második legnagyobb bazilikájában Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mutatja be a Magyar Nemzeti Zarándoklat nyitó miséjét délután négytől.



A pápák egykori székhelyeként is ismert lateráni főszékesegyház őrzi II. Szilveszter pápa sírját, amelyen dombormű ábrázolja a jelenetet, amikor a pápa átadta Asztrik apátnak a Szent Istvánnak szánt királyi koronát.



A háromnapos Magyar Nemzeti Zarándoklatot az MKPK hirdette meg köszönetként Ferenc pápa tavaly április 28. és 30. között Budapesten tett apostoli látogatásáért.



A zarándoklatra ezerötszázan érkeztek a magyarországi egyházmegyékből, tizenhét érsek és püspök kíséri a hívőket. Határon túli területekről, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is jöttek, valamint Nyugat-Európa különböző városaiból, és bekapcsolódnak a római magyarok közössége és az olaszországi magyar katolikus misszió tagjai.



A Rómáig tartó utat csoportosan és egyénileg, repülővel, autóbusszal és gépkocsikkal megtevő zarándokok nagy része kedd reggelre célba ért. Az olasz fővárosban működő magyar egyházi vendégházak teljesen megteltek.



A korábban közölt program szerint április 24-én délelőtt az egykori városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke mutat be misét.



Április 25-én reggel Ferenc pápa fogadja a magyarokat a vatikáni audienciateremben nekik fenntartott magánkihallgatáson. Azt követően a Szent Péter-bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró misét.