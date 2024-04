Izraeli-palesztin háború

Újabb New York-i egyetemnél oszlattak fel Izrael-ellenes tüntetést a rendőrök

Újabb New York-i egyetemnél oszlatott fel palesztinpárti, Izrael-ellenes tüntetőket a rendőrség hétfőn, helyi idő szerint késő este.



A hatóság a New York Egyetem előtt összegyűlt embereket arra szólította fel, hogy távozzanak, és aki ezt megtagadja, azt magánterület megsértése miatt őrizetbe veszik. A több száz fős tömeg erre reagálva élőláncot alkotva állt ellen a rendőri intézkedésnek. Helyszíni beszámolók szerint a hatóság több buszt irányított az egyetem közelébe, és többeket elvezettek.



A tüntetők a késő esti órákban New York belvárosának utcáin palesztin zászlókkal és transzparensekkel tartottak felvonulást.



A New York Egyetemnél tüntetők az elmúlt időszakban általánossá váló palesztinpárti jelszavakat skandáltak, így "a folyótól a tengerig" jelmondatot, amit a "szabad Palesztinával" kapcsolnak össze, és zsidó szervezetek szerint Izrael elpusztítására szólít fel.



Hétfő reggel a rendőrök a Connecticut állambeli New Havenben működő Yale Egyetemen az ott tábort verő, Izrael ellen tiltakozó nagyobb csoport tagjait távolították el. Az esti közlések szerint összesen mintegy 60 embert őrizetbe vettek, többségükben diákokat.



A keleti parti elit egyetem, a Yale főépülete előtt már a hétvégén több százan gyűltek össze azt követelve, hogy az intézmény szakítsa meg kapcsolatait az egyetemnek anyagi támogatást nyújtó hadiipari vállalatokkal, amelyek - a tiltakozók szerint - Izrael számára szállítanak fegyvereket.



A hatóság hétfői beavatkozása nyomán több száz tüntető lezárt egy közeli forgalmas útkereszteződést.



New Yorkban a Columbia Egyetemen hétfőn is folytatódtak az Izrael-ellenes tüntetések. Az egyetem vezetése úgy döntött, hogy az intézmény területét érintő megmozdulások miatt áttérnek az online oktatásra.



A vezető amerikai egyetemen csütörtökön több mint 100 embert vettek őrizetbe a letáborozott tüntetők közül, akik azt követelték az egyetem vezetésétől, hogy szakítsák meg bizonyos, Izraelhez kötődő partnerekkel a kapcsolatokat.



Eric Adams, New York város polgármestere vasárnap sajtótájékoztatóján elítélte a Columbia Egyetemen történteket, elfogadhatatlannak nevezve a tüntetők által hangoztatott antiszemita jelszavakat.



A Bostonban működő Harvard Egyetem vezetése hétfőn úgy döntött, hogy betiltja egy palesztinpárti diákszervezet működését a szemeszter további időszakára. A Palesztin Szolidaritás Bizottság diákszervezet az egyike volt azoknak a Harvardon működő csoportoknak, amelyek a Columbia Egyetemen zajló tüntetés nyomán szerveztek tiltakozást a múlt héten.



Hétfőn Kalifornia államban a Kaliforniai Egyetem Berkeley-ben működő intézményének diákjai építettek - a Columbia Egyetemen történtek mintájára - sátortábort tiltakozásként Izrael ellen és a palesztinok támogatására.

A Columbia Egyetemen történt Izrael-ellenes és antiszemita megnyilvánulások nyomán a zsidó származású milliárdos vállalkozó, Robert Kraft, az egyetem egykori diákja hétfőn bejelentette, hogy megvonja anyagi támogatását az intézménytől.