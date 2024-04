Fegyverkezés

Andrzej Duda: ha a szövetségesek úgy döntenek, Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén

Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kalinyingrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehéroroszországba is. 2024.04.22 10:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nuclear Sharing NATO-program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban hétfőn megjelent interjúban.



A múlt heti észak-amerikai útja során adott interjúban a lengyel államfő a többi között a taktikai atomfegyverek külföldi telepítését lehetővé tevő NATO-programról (Nuclear Sharing) beszélt.



Úgy érvelt: Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kalinyingrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehéroroszországba is.



Amennyiben az lenne a szövetségesek döntése, hogy a Nuclear Sharing keretében, a NATO keleti szárnya biztonsága erősítése érdekében atomfegyvert telepítsenek Lengyelország területén is, Varsó készen áll erre - fogalmazott Andrzej Duda.



Közölte: a kérdés "bizonyos ideje" a lengyel-amerikai tárgyalások napirendjén szerepel, ő maga többször is tárgyalt erről.



Tavaly júniusban Mateusz Morawiecki akkori lengyel kormányfő Brüsszelben közölte: Lengyelország a NATO-hoz fordul Moszkva fehéroroszországi atomfegyver-telepítési tervei miatt, és kinyilvánította, hogy Varsó gyorsan szeretne cselekedni a Nuclear Sharing programhoz való lengyel csatlakozást illetően.



A 1950-es években elindított Nuclear Sharing program a NATO nukleáris elrettentési politikájának egyik alkotóeleme. Ennek értelmében az atomfegyverrel nem rendelkező tagállamok is részt vehetnek e fegyvertípus esetleges bevetésének tervezésében, s ilyen fegyvereket tárolhatnak saját területükön.