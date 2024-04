Háború

500 dolláros orosz drón pusztítja el a tízmillió dolláros amerikai tankokat - NYT

Az Ukrajnába szállított drága amerikai M1 Abrams harckocsik egyre inkább áldozatul esnek az orosz drónoknak, amelyek csak töredékébe kerülnek - jelentette szombaton a New York Times. Még "az amerikai katonai erő egyik legerősebb szimbóluma" sem sebezhetetlen az ilyen támadásokkal szemben - írta a lap.



A Washington által biztosított 31 amerikai tankból legalább ötöt már megsemmisített Oroszország - írta az amerikai médiaorgánum, hozzátéve, hogy három másik "mérsékelten megrongálódott".



Az orosz védelmi minisztérium április elejéig legalább hat Abrams harckocsi megsemmisülését erősítette meg, de azóta nem szolgált friss információkkal az ügyben. A legtöbb esetben a harckocsikat élő adást közvetítő kamerás nézetű (FPV) kamikaze drónok semmisítették meg. Az ilyen drónok képesek aktívan manőverezni, mielőtt eltalálnák a célpontjukat.



Legalább egy esetben azonban egy Abrams harckocsit egy orosz T-72B3-as harckocsival vívott párbajban semmisítettek meg. Az orosz hadsereg több mint egy tucat, többnyire drónokról készült videót tett közzé, amelyek az amerikaiak által szállított eszközök megsemmisítését mutatják.



A NYT szerint a tankokról kiderült, hogy "könnyebben kiiktathatók a felrobbanó drónokkal, mint azt egyes tisztviselők és szakértők kezdetben feltételezték". A médium idézett egy osztrák történészt és katonai szakértőt, Markus Reisner ezredest, aki "hihetetlennek" nevezte az ilyen helyzetet. A lap az orosz UAV-okat "nagy pontosságú, olcsó tankgyilkosoknak" is nevezte.



A drónok pontossága meghaladja a 90 százalékot - írta a NYT, hozzátéve, hogy a nehézpáncélzatot is képesek eltalálni a leggyengébb pontjain. Az UAV-ok "mindössze 500 dollárba kerülhetnek", a lap szerint képesek "egy 10 millió dolláros Abrams tankot is kiiktatni". A lap azt is elismerte, hogy nincs "egyszerű" módja annak, hogy egy harckocsit megvédjenek egy dróntámadás ellen.



Az amerikai gyártmányú Abrams harckocsik február végén jelentek meg a frontvonalon a donbászi Avdejevka város elfoglalása után az előrenyomuló orosz csapatok megállítására irányuló ukrán erőfeszítések közepette. Egy 31 darab M1 Abrams harckocsit tartalmazó tételt tavaly év elején ígértek Kijevnek, a végül katasztrofális ukrán ellentámadás előtt. A szállítás teljes egészében csak október közepére történt meg, amikor a balszerencsésen végződött hadjárat már nagyrészt kimerült.