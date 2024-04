Ellátás

Megkezdte működését Románia első közadakozásból épült gyermekkórháza

A daganatos betegségekben szenvedő gyerekeken segíteni akaró adakozók példátlan összefogása révén egy projekt sokkal nagyobb méreteket öltött. 2024.04.20 21:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elkezdte működését Románia első, kizárólag közadakozásból épült gyermekkórháza Bukarestben - közölte kedden a gyűjtést elindító és a több mint 50 millió eurós zöldmezős beruházást lebonyolító Ajándékozz életet! Egyesület.



A civil szervezet 2015-ben a bukaresti Marie Curie Sürgősségi Gyermekkórház onkológiai részlegén uralkodó tarthatatlan állapotok javítása érdekében kezdett gyűjtést, és azt tervezte, hogy egy háromemeletes klinikát épít fel az állami kórház mögött.



A daganatos betegségekben szenvedő gyerekeken segíteni akaró adakozók példátlan összefogása révén azonban a projekt sokkal nagyobb méreteket öltött: a 350 000 magánszemély és 8000 vállalkozó által adományozott pénzből végül is egy 9 szintes, 12 000 négyzetméternyi hasznos területű, több mint 140 ággyal és számos korszerű gyógyászati eszközzel felszerelt új kórházépület készült el, amely közkórházként, a Marie Curie Sürgősségi Gyermekkórház részlegeként fog működni.



Az új kórház tavaly november óta várja a minisztériumi akkreditációt, a működési és kezelési engedélyek megszerzése után múlt héten kezdték átköltöztetni a régi épületből, az onkológiai, sebészeti és idegsebészeti osztályról az első betegeket.



"Sok megindító pillanatot éltem át a kórházépítés évei során, de semmi sem hasonlítható ahhoz az érzéshez, amit átéltem, amikor láttam, hogy ezek a gyerekek a betegség ellenére is megtalálják az élet örömét, vagy amikor láttam, hogy a gyermekeikért aggódó szülők arcán ismét felcsillan a remény annak a sok új felszerelésnek és modern kórteremnek láttán, amelyeket adományozóinkkal és szponzorainkkal együtt elérhetővé tettünk ebben a közösen felépített kórházban" - idézte Carmen Uscatu, az Ajándékozz életet! Egyesület elnökét az Agerpres.



Az új kórházban alakították ki Románia első gyermekgyógyászati sugárkezelőjét, az ország első olyan műtőjét, amelyet kizárólag üvegből építettek a kórházi fertőzések megelőzése érdekében. A saját fürdővel ellátott kórtermek kétágyasok, bennük a beteg gyermek mellett a szülőnek is van saját ágya, a kórház pedig vetítőteremmel, játszótérrel, csillagvizsgálóval és tornateremmel is rendelkezik.



Romániában 400 gyermeket diagnosztizálnak daganatos betegséggel évente, az országban pedig 12 onkológiai kezelőközpontban lehet kezelni őket, de a Marie Curie az egyedüli multidiszciplináris gyermekkórház, ahol a beutalt gyermekek valamennyi betegségét kezelni tudják.