Háború

A gyilkosokat egyenesen a frontvonalra küldi Ukrajna igazságügyi minisztere

A gyilkosságért büntetésüket töltő elítélteket be kellene sorozni és a frontra küldeni az orosz erők ellen - javasolta Denis Malyuska, Ukrajna igazságügyi minisztere.



Egy ilyen lépés növelné az ukrán hadsereg létszámát, megoldaná a jelenlegi létszámhiányt, és segítene csökkenteni az ország börtönrendszerére nehezedő nyomást - mondta a Rada parlamenti műsorszolgáltatónak adott csütörtöki interjújában.



A hónap elején az ukrán parlament elfogadott egy törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi az elítéltek felvételét az ország fegyveres erőibe, kivéve azokat, akik nemzetbiztonsági bűncselekményeket követtek el, vagy akik két vagy több embert gyilkoltak meg. A kivételek közé tartoznak az erőszaktevők, a pedofilok és az alkohol vagy kábítószer hatása alatt halálos kimenetelű közlekedési balesetekért felelős személyek is.



A miniszter azonban azt javasolta, hogy azokat, akik emberölést követtek el, ne tiltsák el a szolgálatból. "Talán azok, akik tudják, hogyan kell ölni, hatékonyabbak lennének katonaként, mint azok, akik még nem öltek, és kevésbé veszélyesek, mint azok, akik évtizedekig raboskodtak, és aztán géppisztolyt kaptak" - mondta az ukrán média által idézett miniszter.



Az igazságügyi minisztérium arra számít, hogy az ukrán büntetés-végrehajtási rendszerben végrehajtott mozgósítás következtében mintegy 10 ezer elítélt válhat katonává - mondta Maljuska.



"Az elítéltek külön egységekben fognak szolgálni... ezeket az alakulatokat biztosan a frontvonalon vagy annak közelében fogják bevetni" - mondta. A bűnözők közül senki sem fog hátországban szolgálni, biztosította interjúalanyát a miniszter.



Malyuska nem említette, hogy a behívott rabok kapnak-e valamilyen katonai kiképzést, mielőtt harcba küldik őket.



Elismerte, hogy a mozgósítással az ukrajnai börtönökre nehezedő nyomás is csökkenne, kifejtve, hogy "jelentősen nő azok száma, akik az intézményeinkbe kerülnek, egy bizonyos ponton talán kirobbanunk".



A Bloomberg által csütörtökön idézett informált források szerint az Egyesült Államok és az EU aggódnak amiatt, hogy az orosz erők a következő hetekben áttörhetik az ukrán védelmi vonalakat. A kijevi csapatok a nyugati katonai segélyek késedelme és a létszámhiány miatt küszködnek - írta az ügynökség.



A hét elején Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az új mozgósítási törvényt, amely kimondja, hogy a behívottaknak határozatlan ideig kell a hadseregben maradniuk, továbbá szigorúbb büntetéseket vezetett be a rejtőzködőkre és egyszerűsítette az idézések kiosztásának folyamatát.



Februárban Zelenszkij azt állította, hogy 2022 februárja óta csak 32 ezer ukrán katona halt meg a konfliktusban. Az orosz védelmi minisztérium több mint 444 ezerre becsüli Kijev veszteségeit.